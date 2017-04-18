Молдова после трёх лет безвизового режима с ЕС и новые европейские реалии, OP-ED

Дионис Ченуша

Отмена визового режима для молдавских граждан в апреле 2014 года стала одним из самых осязаемых достижений молдавских властей в области европейской интеграции. Отчасти из-за этого успеха Молдова получила определение „история успеха”. Но позднее это определение практически полностью исезло, в свете многочисленных политических кризисов, вызванных коррупцией и особо тяжкими преступлениями, такими, как те, что были совершены в банковской системе.



28 марта 2017 года к Молдове присоединилась Грузия, ставшая второй страной Восточного партнёрства, в отношении которой ЕС отменил визовый режим ( VisaFreeEurope, март 2017 г. ). Между тем, Украина проходит последние этапы данной процедуры, с тем, чтобы до конца 2017 года её граждане также получили возможность безвизовых поездок в Шенгенскую зону. Переговоры с Грузией и Украиной, а также с Турцией и Косово, по поводу либерализации визового режима в большой степени зависели от поправок, внесённых Евросоюзом в механизм приостановки безвизового режима ( Совет ЕС, февраль 2017 г. ). Так, ЕС ввёл более жёсткие условия для стран, пользующихся безвизовым режимом, включая Молдову.



В течение трёх лет действия безвизового режима с ЕС Молдова никогда не упоминалась в качестве проблемной страны. Тем не менее, данные Европейского агентства FRONTEX указывают на ряд негативных аспектов в поведении молдавских граждан. Пока процент этих проблем не в состоянии повергнуть безвизовый режим с ЕС реальной угрозе приостановки его действия.



Три года преимуществ для молдавских граждан



Благодаря либерализации визового режима выросла частота поездок молдавских граждан в страны Шенгенской зоны. Так, в 2015 году страны Шенгена посетили примерно на 20 тысяч граждан больше, чем в 2013-м.



Очевидно, что отмена обязательности виз, которые ранее ассоциировались с бюрократией и потерей времени на оформление документов, стимулировала интерес молдавских граждан к поездкам. Основными их направлениями, как и до либерализации визового режима, остаются Болгария и Румыния. Зафиксирован значительный рост числа поездок в Грецию: эта цифра с 2013 года практически утроилась (с 8.540 посещений в 2013 году – до 21.158 в 2015 году). Другими странами, утвердившимися в качестве основных направлений поездок, являются Италия, Австрия, Франция и Германия. (См. ниже Таблицу 1.)



Таблица 1. Количество поездок молдавских граждан в страны Шенгенской зоны

2011 2012 2013 2014 2015 Всего выездов визитёров из Молдовы 136 095 146 791 157 556 180 646 189 790 Австрия 909 1 100 942 906 1 307 Бельгия 5 61 42 262 48 Болгария 43 374 51 415 52 812 60 289 55 762 Кипр 261 234 91 154 142 Хорватия 90 121 157 311 235 Дания 30 17 29 34 12 Швейцария 75 88 71 45 110 Франция 686 1 046 683 853 967 Германия 264 320 343 481 575 Греция 4 066 5 726 8 540 15 358 21 158 Италия 580 951 1 498 2 079 2 454 Нидерланды 30 75 53 108 55 Польша 343 418 296 252 108 Чехия 1 082 1 545 1 007 1 186 1 380 Румыния 12 830 12 931 14 175 18 437 20 812 Словакия 15 33 13 87 29 Словения 51 154 190 185 152 Испания 468 794 967 1 591 1 689 Венгрия 721 885 810 1 059 845 Всего выездов в страны Шенгенской зоны 65 880 77 914 82 719 103 677 107 840

Источник: Национальное бюро статистики



Помимо расширения возможностей для поездок без виз в страны ЕС, либерализация визового режима позволила молдавским гражданам избавиться от расходов на оформление виз. Так, согласно оценочным расчётам, только в 2015 году удалось сэкономить свыше 3,7 миллиона евро.



Более того, преимущества безвизового режима с ЕС подтолкнули молдавских граждан из приднестровского региона к получению биометрических паспортов, выдаваемых конституционными властями страны. В 2015 году их число достигло 76.759, увеличившись в 2016 году ещё на 30.354. У Украины имеются аналогичные ожидания по поводу безвизового режима с ЕС, с помощью которого Киев хочет привлечь к себе население Крыма, с 2014 года находящегося под оккупацией России.



Иными словами, либерализация визового режима улучшила отношение молдавских граждан к их принадлежности к Молдове. Косвенно это создало предпосылки для снижения спроса на румынские паспорта. Тем не менее, ухудшение политико-экономической ситуации в стране неизбежно приведёт к повышению интереса к румынским удостоверяющим личность документам, которые всё чаще рассматриваются в качестве подходящего средства для трудоустройства в Европе или даже переезда на постоянное место жительства.



Либерализация визового режима и новые европейские реалии



В отличие от Молдовы, либерализация визового режима с Грузией и Украиной заняла больше времени. В первую очередь, этот процесс затянулся на несколько месяцев из-за пересмотра механизма приостановки безвизового режима с третьими странами.



Под давлением миграционного потока извне, кризиса беженцев и происходящих терактов (в Бельгии, Франции и т.д.), европейские официальные лица решили усовершенствовать механизм приостановки безвизового режима с третьими странами. Ранее процедуры были более сложными и не позволяли приостановить его действие столь быстро (уже через два месяца, против шести месяцев ранее) и на столь долгий срок (до более чем двух лет).



В результате последних изменений механизм стал более гибким, и он может быть задействован путём простого уведомления Комиссии одним из государств-членов ЕС. Более того, при поступлении уведомления от не менее 13 стран Евросоюза (простое большинство) Комиссия обязана вновь ввести визы на срок не менее девяти месяцев в отношении указанной группы граждан из соответствующей третьей страны. Если по итогам диалога с Европейской комиссией проблемы остаются нерешёнными, то Брюссель вправе продлить приостановку безвизового режима ещё на 18 месяцев, но уже для всех граждан третьей страны.



Причиной для запуска механизма приостановки безвизового режима может послужить ненадлежащее выполнение соглашения о реадмиссии, которое обязывает третьи страны принимать обратно иностранцев, нелегально прибывающих в Европу из этих стран или через их территорию.



Помимо этого, причиной приостановки безвизового режима может оказаться рост процента заявок на предоставление убежища и заявлений о выдаче вида на жительство в странах ЕС. К этой же категории относятся и увеличение количества отказов на въезд в страны Евросоюза, а также рост числа граждан, нарушивших срок пребывания (т.е. превысивших 90-дневный срок в течение 180 дней). Эти отклонения будут рассматриваться как злоупотребления в отношении безвизового режима, предоставляемого Евросоюзом, и служить чёткими предпосылками для запуска механизма приостановки данного режима. Кроме того, приостановка может быть инициирована в том случае, если граждане третьей страны несут в себе риски для внутреннего порядка и безопасности одной из стран ЕС ( рост числа тяжких преступлений, совершаемых гражданами этой страны ).



Нарушения, совершаемые молдавскими гражданами



По данным FRONTEX (агентство, ответственное за управление границами ЕС), Молдова часто фигурирует в верху списка тех третьих стран, чьи граждане нарушают положения ЕС о легальной миграции.



Так, по данным за 2016 год, Молдова находится на третьем месте, после Украины и Вьетнама, по числу граждан, которые пытались незаконно пересечь границу Евросоюза (См. Таблицу 2)



Таблица 2. Незаконное пересечение границы

2015, 4-й квартал 2016, 3-й квартал % от общей цифры, 3-й квартал 2016 года Украина 236 422 35 Вьетнам 122 187 16 Молдова 70 87 7.2 Российская Федерация 61 76 6.3 Афганистан 241 66 5.5

Источник: Frontex



Кроме того, молдаване находятся в числе лидеров рейтинга нелегального пребывания в ЕС, занимая третье место после Украины и Российской Федерации. (См. Таблицу 3)



Таблица 3. Нелегальное пребывание

2015, 4-й квартал 2016, 3-й квартал % от общей цифры, 3-й квартал 2016 года Украина 4981 5470 40 Российская Федерация 1748 2219 16 Молдова 1019 1349 9.9 Грузия 448 735 5.4 Беларусь 346 457 3.3

Источник: Frontex



Молдова входит в первую пятёрку третьих стран, гражданам которых чаще всего отказывают во въезде в ЕС. (См. Таблицу 4)



Таблица 4. Отказы во въезде

2015, 4-й квартал 2016, 3-й квартал % от общей цифры, 3-й квартал 2016 года Российская Федерация 7655 43829 65 Украина 7186 10402 15 Таджикистан 1512 2739 4.1 Молдова 1777 1633 2.4 Беларусь 2035 1506 2.2

Источник: Frontex



Наконец, молдавские граждане входят в число иностранцев, наиболее часто использующих поддельные документы. По этому показателю они уступают лишь гражданам Украины. (См. Таблицу 5)



Таблица 5. Поддельные документы

2015, 4-й квартал 2016, 3-й квартал % от общей цифры, 3-й квартал 2016 года Лидеры с точки зрения гражданства нарушителей Украина 13 25 30 Молдова 20 20 24 Таджикистан 3 6 7.2 Лидеры среди стран, в которых были выданы поддельные документы Молдова 12 20 24 Украина 10 17 20 Таджикистан 4 6 7.2

Источник: Frontex



Вместо заключения…



Безвизовый режим, предоставленный Молдове в 2014 году, упростил взаимодействие между молдавскими гражданами и европейским пространством, образующим Шенгенскую зону. Таким образом, увеличился поток людей, использующих биометрические паспорта для поездок в Европу.



Либерализация визового режима по-прежнему является полезным инструментом для привлечения жителей приднестровского региона, но её воздействие должно дополняться эффективной политикой по воссоединению страны, которая в настоящее время отсутствует.



Кризис в области безопасности, параллельно с обилием нелегальных мигрантов и кризисом беженцев, приведшие в замешательство страны ЕС в последние годы, заставили пересмотреть механизм приостановки безвизового режима с третьими странами. Чтобы страна не оказалась мишенью этого механизма, молдавские власти должны предотвращать поездки граждан, не отвечающих требованиям для посещения стран Шенгенской зоны. Кроме того, Кишинёв должен бороться с преступлениями, связанными с нелегальной иммиграцией (в том числе с нелегальным пребыванием и т.д.), которые были зафиксированы FRONTEX.



Либерализация визового режима сочетает в себе ряд преимуществ. Самым важным из них является положительное влияние на отношение молдавских граждан к их принадлежности к Молдове. Но это никоим образом не может компенсировать неспособность политического класса эффективно распоряжаться государственными средствами и общественным достоянием страны. Поэтому ухудшение социально-экономической и политической ситуации в стране может в любой момент ускорить темпы восстановления отношений между молдавскими гражданами и румынским государством.



Безвизовый режим следует рассматривать в качестве отправной точки европейской интеграции, а ни в коем случае не как её конечный результат. Поэтому параллельно с выполнением обязательств, связанных с либерализацией визового режима, необходимо строго выполнять Соглашение об ассоциации / УВЗСТ с Евросоюзом. Чем больше осязаемых результатов, таких как либерализация визового режима, даст европейская интеграция, тем прочнее станет приверженность граждан европейскому вектору Молдовы.