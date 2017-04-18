Синоптики объявили желтый код метеоопасности в связи с заморозками

Погода на этой неделе будет капризной - ожидаются заморозки, дожди, а в четверг и пятницу на севере - даже даже мокрый снег. Желтый код метеоопасности останется в силе до 24 апреля. Ночью столбики термометров опустятся до минус двух, на поверхности почвы - до минус четырех. Скорость ветра местами превысит 70 километров в час.

"Над территорией страны встречаются атмосферные фронты. Погода под влиянием циклона будет нестабильной. На юге и в центральных районах возможны дожди. Сильные дожди ожидаются в середине недели - во вторник, среду и четверг", - сказала синоптик Наталья Голуб.

Температурный режим в ближайшие несколько дней будет на 4-5 градусов ниже нормы. Специалисты говорят, что особенно опасны заморозки для цветущих фруктовых деревьев.

"В садах нужно создать дымовую завесу, разжечь костры. Во-вторых, нужно поддерживать достаточную влажность почвы, это помогает снизить негативное воздействие при заморозках", - отметил директор Института защиты растений Василий Ботнарь.

Адриан Фрунзе из села Пеливан Оргеевского района выращивает рассаду помидоров, огурцов и перца. Ему придется снова включить в теплицах отопление.

"В теплицах с рассадой у нас есть обогреватели. Терморегуляторы позволяют задать температуру и поддерживать ее постоянно. Ночью должно быть минимум 12-14 градусов", - сказал фермер Адриан Фрунзе.

Более стойкие культуры - капусту и салат - укроют специальным полотном.

"Под ним температура будет на 4-5 градусов выше. Укладывается вот такое полотно, оно очень легкое".

По данным синоптиков, прохладно будет и на Радоницу. Термометры покажут не больше десяти градусов тепла. В соседних странах тоже ненастно. В пяти уездах Румынии объявлен желтый код метеоопасности из-за усиления ветра. На Украине в ближайшие ночи ожидается до минус трех. Самой холодной будет ночь на 20-е апреля.