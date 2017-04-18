Каждый второй житель Молдовы считает себя вполне здоровым

Половина жителей Молдовы считают себя здоровыми. Таков результат исследования Национального бюро статистики. Такой же опрос проводили в 2008 году, и с тех пор число респондентов, давших высокую оценку своему самочувствию, выросло на девять процентов.

Абсолютное большинство респондентов моложе 44 лет оценили свое самочувствие как хорошее или удовлетворительное. В опросе учитывали и детей - за них отвечали родители. После 45 лет восприятие меняется. И тем не менее, хорошо или удовлетворительно чувствуют себя почти 60% участников опроса в возрасте от 65 до 74 лет. А в возрастной категории старше 75-ти - таких 38%.

Исследование показало, у что у горожан - меньше причин жаловаться на здоровье, чем у жителей сел. И сейчас положительных ответов - гораздо больше, чем было в 2008 году. Авторы исследования отмечают, что в селах живут преимущественно пожилые люди, страдающие хроническими заболеваниями.

Среди тех, кто считает себя здоровыми, мужчин больше, чем женщин. Вместе с тем, более 82% участниц опроса причин для жалоб не нашли.

По данным этого же исследования, каждый житель страны тратил на здравоохранение в прошлом году 147 леев в месяц. Большая часть этой суммы приходилась на покупку лекарств. Выводы социологи сделали, опросив 2742 человека.