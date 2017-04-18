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Общество
19 тысяч детей из столицы получат этим летом путёвки в лагеря, 4500 из них - бесплатно
18.04.2017

Почти 19 тысяч детей из столицы отправятся этим летом в лагеря страны. Более четырёх с половиной тысяч из них отдохнут там бесплатно. Об этом распорядился столичный мэр. Остальные могут приобрести путёвки по сниженным ценам.

Полная стоимость путевки - 1120 леев. Однако родители смогут приобрести их, оплатив лишь 20% стоимости, то есть 224 лея.  Согласно распоряжению мэра, бесплатные путёвки получат сироты, дети участников вооруженных конфликтов, подростки из многодетных или неполных семей, а также дети пенсионеров и инвалидов. Кроме того, бесплатные путевки предоставят несовершеннолетним, находящимся под опекой или попечительством. В список также вошли дети учителей и те, что достигли определённых успехов в школе. Отдыхать подростки будут в дневных лагерях, а также расположенных за пределами столицы.


 
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