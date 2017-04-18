Молдова будет представлена восемью дзюдоистами на европейском чемпионате

Еще несколько дней осталось до начала соревнований чемпионата Европы по дзюдо. Состязания пройдут в Варшаве, на них Молдова будет представлена восемью спортсменами. Лидерами команды являются Денис Виеру, Никон Заборощук и Дорин Гоцоноагэ, передает IPN.

"Мы не дождемся, чтобы в Польше начались соревнования в рамках чемпионата Европы. Мы уверены в собственных силах и надеемся завоевать медали", - сказал для IPN Денис Виеру, чемпион Европы среди молодежи.

За золотую медаль Правительство Республики Молдова будет выплачивать 90 000 леев, за серебряную - 66 000 леев, а за бронзовую - 45 000 леев. Всего в чемпионате Европы, запланированного состояться с 20 по 22 апреля, выступят около 650 дзюдоистов из 46 стран мира.