Молдаване, в страхе сбегая из Европы, скупают квартиры в Кишиневе

Но станет ли это массовым явлением? Колумнист Sputnik, побывав в Берлине, обнаружил любопытную вещь – трудовые мигранты из Молдовы, опасаясь беженцев из стран Ближнего Востока, всерьез рассматривают возвращение в родную страну, откуда они когда-то в поисках лучшей жизни сбежали



И хоть Молдова не является активным игроком в мировой геополитике, не влияет на формирование политической повестки дня, миграционный вопрос и засилье беженцев из стран Ближнего Востока становится болевым для многих наших соотечественников, которые трудятся в ЕС. "Раньше у меня была мечта, чтобы мои дети учились в немецкой школе и получили качественное западное образование. Сейчас я всерьез задумываюсь о том, чтобы уехать из Берлина. Правда, куда – в европейскую глушь, любой другой пригород (подальше от столиц ЕС) или обратно в Молдову… еще не решила", — рассказала Sputnik Ирина, жительница Берлина. Она читает регулярно немецкие газеты, видит новости о том, что европейские города становятся мишенью для террористических атак, и это ее очень сильно огорчает. Эта женщина средних лет осуществила "большую молдавскую мечту" любого трудового мигранта – прошла нелегкий путь от обычной посудомойки до офисного клерка.



А еще за долгие годы, проведенные в Германии, ей удалось выйти замуж, родить ребенка, получить гражданство и обзавестись уютным семейным домиком в пригороде Берлина.



Беженцы появились даже в элитных немецких школах

Дочка вот-вот пойдет в школу, а всплеск преступлений, совершенных мигрантами в Берлине, пугает нашу соотечественницу. "Наши друзья отправили сына учиться в частную школу. Но даже в дорогих учебных заведениях появились мигранты, причем туда их власти направляют по какой-то квоте, обязательной для всех. И что вы думаете? В консервативной школе подростки начали продавать наркотики, у малышей стали отбирать деньги", — продолжает Ирина. Добропорядочные бюргеры просто в шоке: они платят немалые суммы для того, чтобы оградить своих детей от подобных явлений и обеспечить им тепличные условия частных школ, а тут просто бардак какой-то. "Беженцы", как правило, представляют собой мужское население в самом расцвете сил, трудоспособное, но при этом не стремящееся официально трудоустраиваться. А зачем?





Ведь есть пособия, довольно приличное жилье, предоставленное властями, и практически вся социальная защита, которая положена обычным гражданам.



Молдавские мигранты: возможен ли массовый исход на родину

Мы стоим у Мемориальной церкви кайзера Вильгельма в Берлине, рукой подать до – Курфюрстендамм, одной из самых оживленных торговых улиц немецкой столицы. Именно здесь, в разгар "рождественского маркта" (так в Германии называют уличные праздничные базары), 19 декабря грузовик протаранил людей — 12 человек погибли, 48 госпитализированы.





Некоторые мигранты из Молдовы, всерьез обеспокоившись ситуацией в Европе, подумывают о том, чтобы приобрести запасной вариант — недвижимость в родной стране. По иронии судьбы, как только наши оседают за границей, именно от квартир они избавляются в первую очередь. Эти деньги, как правило, идут на первый взнос при заключении договоров об ипотеке.



"У меня в последнее время основные клиенты на покупку недвижимости – трудовые мигранты. Они заработали денег, теперь вкладывают их в Молдове, покупают квартиры", — призналась мне знакомый столичный риэлтор. По ее словам, такая тенденция всегда была свойственна гастарбайтерам, однако сейчас стало больше импульсивных покупок, связанных с тем, что наши мигранты опасаются беженцев из стран Ближнего Востока.



Может ли это явление массовым? Об этом Sputnik рассказал экономист Анатолий Игнат.



"Я склонен думать, что покупка квартир трудовыми мигрантами из Молдовы – это, что называется, "покупка про запас". Как говорится, пусть будет. Паника, которая охватила жителей Европы, является временным фактором", — считает Игнат. По его словам, массового потока людей оттуда не наблюдалось, массовый поток туда – да. Так всегда было – люди ехали из Восточной Европы в Западную. "Хотим мы того или не хотим, но средний уровень там выше и стандарты выше.

А люди бегут от худших условий жизни к лучшим. Что касается квартиры про запас, я вам скажу так: разумные люди свои квартиры и не продавали, оставляя на всякий случай. К тому же, всегда лучше иметь запасной вариант, во многих развитых странах, люди тратят пенсии, которые получают, скажем, в Германии, Италии, а сами живут в более дешевых странах, например, в той же Болгарии или Молдове. Это их право. Кто знает, может, эти квартиры покупаются для проживания на пенсии".

"Тут замешан целый симбиоз проблем", — считает директор Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности, экс-вице-министр иностранных дел Валерий Осталеп. По его мнению, граждане Молдовы, собрав сумму денег за рубежом, не знают, что с ними делать.



"Не от большого счастья люди туда едут. Больших денег там не заработать, потому что это в принципе невозможно. Допустим, пятьдесят-восемьдесят-сто тысяч евро, а что с ними делать – не знают. Там бизнес с такими деньгами не откроешь. Тут – рискованно. И традиционно, на протяжении уже многих лет, они выбирают наименее безопасный способ – покупка недвижимости. Они рассчитывают, что эти деньги не потеряют. Они скупают квартиры, хотя прямой логики я не вижу.

Раньше, лет десять, назад люди брали кредиты для покупки заграничной недвижимости, но после финансового кризиса они перестали это делать, увидев бесперспективность и тот факт, что им придется работать всю жизнь на недвижимость в стране, где не факт, что у них будет работа в будущем. Там наши мигранты теряют свою жизненную энергию, но поздно это понимают", — считает Осталеп.



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