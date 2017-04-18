Эксперт о последнем отчете Kroll: Краденные деньги вернулись в Молдову под видом инвестиций

Kroll опубликовал пояснительную записку, из которой можно сделать вывод о том, что в Молдове существовал хорошо налаженный механизм по отмыванию украденных из банков денег с привлечением десятков компаний. Это показывает, насколько уязвимой является страна и насколько слабы государственные институты. Об этом заявил эксперт IDIS Viitorul Вячеслав Ионицэ в передаче «15 минут экономического реализма».

По его словам, из пояснительной записки следует, что к хищению 600 млн долларов были привлечены 75 компаний, а в хищении из банков участвовали минимум шесть групп. Компания Kroll сконцентрировалась на 75 компаниях из группы Шора, потому что она является наиболее крупной и похитила наибольшее количество средств.

«Все, кто был привлечен к банковской краже, знали, что могли отмыть эти деньги по разным схемам, чтобы в конечном итоге деньги стали чистыми. Согласно заключениям Kroll, украденные деньги вернулись в Молдову в форме инвестиций. С их помощью были приобретены архивы и банковские акции. Kroll знает, о каких активах речь и кто их приобрел. Появилась возможность ввести в нашу банковскую систему грязные деньги, в том числе полученные в результате банковского ограбления. Однажды вложенные деньги уже стали чистыми. Существовали согласованные действия нескольких коммерческих банков, участвовавших в банковских ограблениях, и никто этого не видел и не пресек. В настоящее время в Молдове существует собственность, купленная на миллионы из денег, украденных из трех обанкротившихся банков», - объяснил Ионицэ.

Вместе с тем, он придерживается мнения, что отчет компании Kroll показывает, насколько слабы учреждения РМ, если они не в состоянии определить невозвратные банковские кредиты. Более того и в настоящее время не существует механизма по определению этих кредитов.

«Из 600 млн украденных долларов Kroll знает, где находится 85% из них. Это заставляет нас думать о том, что эти деньги могут быть возвращены. Наибольшая часть этих денег находится за пределами страны», - заключил эксперт.

Напомним, что 13 апреля Нацбанк Молдовы получил четвертую информативную ноту о прогрессе, зарегистрированном компанией Kroll при расследовании банковского мошенничества в особо крупных размерах, в результате которого три молдавских банка: Banca de Economii SA (BEM), Banca Socială SA (BS) и Unibank SA (UB) достигли банкротства в конце 2014 года.