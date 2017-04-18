18 Апреля 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
Социологи составили топ самых популярных супермаркетов в Кишиневе
18.04.2017

Самые популярные магазины в столице - это Nr.1, Linella и Fidesco. О них слышали 97% опрошенных компанией Magenta Consulting.

В "хвосте" списка Everest, Velmart и Gourmet - о их существовании знают 39%, 38% и 22% соответственно.  

Исследование также показало, что топ-3 супермаркетов, в котором кишиневцы чаще всего делают покупки, выглядит следующим образом:

Целью исследования являлось определение портрета покупателя супермаркета. Опрос проводился в Кишиневе среди 420 человек с 24 февраля по 5 марта.  


 
Количество просмотров:
74
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.