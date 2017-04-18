Экономика Социологи составили топ самых популярных супермаркетов в Кишиневе Самые популярные магазины в столице - это Nr.1, Linella и Fidesco. О них слышали 97% опрошенных компанией Magenta Consulting. В "хвосте" списка Everest, Velmart и Gourmet - о их существовании знают 39%, 38% и 22% соответственно. Исследование также показало, что топ-3 супермаркетов, в котором кишиневцы чаще всего делают покупки, выглядит следующим образом: Целью исследования являлось определение портрета покупателя супермаркета. Опрос проводился в Кишиневе среди 420 человек с 24 февраля по 5 марта.

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