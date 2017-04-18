Жириновский: Олигарх Плахотнюк всем ведает в Молдове. Везде его люди и деньги

Граждане Республики Молдова вышли на протесты в 1991 году, потому что хотели демократии и лучшей жизни, однако сегодня ситуация в корне отличается. Такого мнения придерживается лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский.

Во время заседания Госдумы РФ вице-председатель «Нашей партии» Елену Грицко спросила политика о необходимости организации протестов. Жириновский ответил утвердительно на этот вопрос.

«Вы вправе выводить людей на улицы и требовать соблюдения Конституции, чтобы людей не держали в заключении. Молдаване пусть убедятся, 26 лет назад вывели людей, вышли из состава СССР, ну и кто теперь властвует? Плахотнюк все ведает – один олигарх, везде его люди, везде его деньги. За что боролись-то? Хотели демократии? В тюрьме оппозиция. Хотели более богатой жизни? Для единиц богатая, для всех остальных беднее», — сказал он.