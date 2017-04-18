Парламентская группа Лянкэ-Гилецкий хотят таких же прав, как у фракций

«Народные европейские» депутаты хотят легитимности для своей парламентской группы и настаивают на фракционных правах и обязательствах. Соответствующий законопроект был зарегистрирован в парламенте.

Так, депутаты Европейской народной группы (ЕНГ) предлагают изменить регламент парламент «для продвижения общих взглядов и целей независимых депутатов, которые не состоят ни в одной парламентской фракции и могут в любой момент создать парламентскую группу по меньшей мере из пяти человек». В ЕНГ предлагают, чтобы «парламентские группы располагали теми же правами и обязательствами, что и парламентские фракции».

Напомним, 12 апреля Юрие Лянкэ и Валерий Гилецкий сообщили о создании новой парламентской группы — Европейской народной группы, — в которую войдут независимые депутаты: Юрие Лянкэ, Евгений Карпов, Валерий Гилецкий, Штефан Крянгэ, Георге Мокану, Алена Гоца, Михаела Спэтару, Симион Грищук и Октавиан Грама. Позднее к ним присоединился Евгений Бодарев, который должен был занять место депутата Александра Барбэрошие, сложившего мандат на прошлой неделе, но отказался от членства в ЛДПМ.

Согласно парламентскому регламенту, парламентские фракции имеют право вносить предложения по:

a) назначению, избранию в состав или отзыву своих представителей из состава Постоянного бюро, постоянных комиссий, а также постоянных парламентских делегаций с учетом их пропорционального представительства в Парламенте;

b) повестке дня заседаний Парламента и Постоянного бюро;

с) образованию специальных, следственных и иных комиссий Парламента;

d) проектам постановлений Парламента о программе деятельности Правительства, проектам актов Парламента исключительно политического характера;

e) образованию рабочих групп и групп экспертов по различным областям деятельности;

f) инициированию парламентских слушаний и др.