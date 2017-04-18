Игорь Додон выступил за введение смешанной ибирательной системы

Смешанную избирательную систему предлагает ввести в стране президент Игорь Додон. Глава государства знает, что в парламенте достаточно голосов для одобрения проекта о прямом избрании всех депутатов, но правящая коалиция, по его словам, должна отказаться от этой инициативы. Свой же проект президент намерен обсудить с послами стран Евросоюза и международных организаций.

"Предлагаем, чтобы 51 депутат избирался по партийным спискам, а 50 - по одномандатным округам. И минимум в половине округов - то есть 25 депутатов - должны быть избраны от диаспоры и Приднестровья. И еще 25 - на остальной территории Молдовы. Еще раз, чтобы было понятно: 51 депутат по партийным спискам, 25 - от диаспоры и Приднестровья, и остальные 25 депутатов, если их останется 101 - по округам на территории страны", - рассказал президент Молдовы Игорь Додон.

Игорь Додон предлагает, чтобы жители левого берега голосовали в населенных пунктах, подконтрольных Кишиневу. А диаспора, по словам президента, должна голосовать два дня.

Проект закона о переходе к мажоритарной избирательной системе ДПМ зарегистрировала в парламенте в марте этого года. До сих пор проект обсудили на нескольких раундах публичных дебатов.

Подписи в поддержку избирательной реформы поставили сотни тысяч жителей страны. Мажоритарная система предполагает прямое избрание депутатов по округам. Проект закона оговаривает создание 101-го постоянного одномандатного округа, в том числе в Приднестровье и за рубежом. Также предлагается дать людям возможность отзывать законодателей, не выполнивших обещания или нарушивших этические нормы. Законопроект направлен на экспертизу в Венецианскую комиссию, представители которой приедут в Кишинев в мае.