Цырдя: Инициатива Додона - единственный шанс для оппозиции выиграть выборы

Депутат-социалист, политолог Богдан Цырдя прокомментировал в социальных сетях инициативу президента Игоря Додона о введении смешанной системы выборов в парламент и критику этой инициативы со стороны оппонентов.

"Обескураживает факт низкопробной лжи оппонентов по поводу инициативы президента о переходе на смешанную систему, - пишет Богдан Цырдя. - 1. Это инициатива кукловода! Господа, кукловод уже выступил против нее. Успокойтесь.

2. Венецианская комиссия никогда не поддержит одномандатную систему. Господа, уже поддержала в кулуарных беседах. Как и в 2010 году, когда ВК молчаливо поддержала инициативу по изменении конституции.

3. Эта инициатива является точной копией проекта кукловода от 2013, бредит унимедия. Не врите. Это разные инициативы. И тот факт что диаспора и Приднестровье получат 25 мандатов, раздражает олигарха.

4. Эта инициатива направленна против оппозиции. Господа, прочитайте внимательно. Эта инициатива Единственный Шанс для оппозиции выиграть выборы. Если НП, ЛДПМ, Платформа ДА не пройдут барьер в 6%, а опросы это подтверждают -они пройдут по одномандатным округам. Или вы думаете, кукловод победит за рубежом и в Приднестровье? Или вы имеетe хоть один аргумент, что он победит по партийным спискам?

5. Кукловод не решился бы внедрить одномандатную систему. У него нет голосов. Господа, у кукловода уже сегодня не менее 55 мандатов. И Гимпу, и Лянкэ тоже в этой хоре, несмотря на их заявления.

6. Нужно было отстаивать пропорциональную систему! Сама ПСРМ ратовала за нее! Да, это так. И одномандатная система направленна как раз против ПСРМ, имея молчаливую поддержку Запада. И кукловод назад не даст. Как не дал он и в январе 2016, имея поддержку Нуланд, так не даст и сейчас.

7. ДПМ проголосует за смешанную систему двумя руками! Это не факт. Мы не удивимся, если кукловод пойдет до конца и все-таки внедрит одномандатную систему. Вот тогда будет совсем весело!Но только тогда не войте и не нойте....

8. И последнее. Кто-то думает что кукловод просто так угробил миллионы на рекламу, на спортсменов, звезд, артистов чтобы дать назад? А что вы скажите если олигарх запустит референдум по одномандатной системе и победит с 70 процентами? А идея уже созрела в офисах GBC...".