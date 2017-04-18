НАРЭ установило повышенные максимальные цены на топливо

Национальное агентство по регулированию в энергетике сообщает о повышении максимальных ценах на топливо в следующие две недели. Начиная со среды, 19 апреля, максимальная цена за литр бензина увеличивается на 69 банов, а за литр дизельного топлива на 64 бана, передает IPN.

За литр бензина премиум с октановым числом 95 была установлена цена в 18,18 леев, по сравнению с 17,49 леями, установленными две недели назад. Дизельное топливо будет стоить 15,48 леев, по сравнению с 14,84 леями, установленными две недели назад.

НАРЭ призывает граждан сообщать о случаях, когда АЗС устанавливают более высокие цены, нежели максимальные, по телефону горячей линии: +373 800 10 800, или по электронному адресу anre@anre.md.