Антимафия: Плахотнюк переехал в бункер и нанял более тысячи человек для дополнительной охраны

Народное движение Антимафия отмечает, что лидер Демократической партии Влад Плахотнюк после попытки покушения, которая произошла две недели назад, значительно усилил меры безопасности. Вице-председатель движения Даниела Бодруг сказала во вторник, 18 апреля, на пресс-конференции в IPN, что Влад Плахотнюк нанял более одной тысячи людей, которые должны охранять его.

Даниела Бодруг ссылается на информационные источники партии, не называя каких-либо имен. По ее словам, Влад Плахотнюк увеличил и кортеж машин одной марки, с которыми перемещается по городу. Это, по мнению вице-председателя Движения Антимафия сделано для того, чтобы ввести в заблуждение тех, кто хочет убить лидера ДПМ, чтобы они не знали, в каком из автомобилей находится Влад Плахотнюк. Даниела Бодруг добавила, что недавно лидер ДПМ купил себе и новый дом в районе Парка Валя Морилор, который имеет забор высотой в 6 метров.

„Дом, в который он переехал, находится на пересечении улиц Тимиш и Бужорилор. Специалисты в области градостроительства говорят, что один из домов в котором в настоящее время живет Плахотнюк, является двухэтажным бункером. Этот дом оснащен различными системами безопасности, системами перехвата и помех, имеет радио- и телевизионную студию, где можно снимать видео-интервью”, - сказала Бодруг.

Вице-председатель Движения Антимафия утверждает, что в другом доме, расположенном неподалеку, который действует как казарма, размещено нескольких десятков людей, которые обеспечивают безопасность лидера ДПМ в три смены. Даниела Бодруг заявила, что и государственные учреждения вовлечены в охрану Влада Плахотнюка.