19 Апреля 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Антимафия: Плахотнюк переехал в бункер и нанял более тысячи человек для дополнительной охраны
19.04.2017

Народное движение Антимафия отмечает, что лидер Демократической партии Влад Плахотнюк после попытки покушения, которая произошла две недели назад, значительно усилил меры безопасности. Вице-председатель движения Даниела Бодруг сказала во вторник, 18 апреля, на пресс-конференции в IPN, что Влад Плахотнюк нанял более одной тысячи людей, которые должны охранять его.

Даниела Бодруг ссылается на информационные источники партии, не называя каких-либо имен. По ее словам, Влад Плахотнюк увеличил и кортеж машин одной марки, с которыми перемещается по городу. Это, по мнению вице-председателя Движения Антимафия сделано для того, чтобы ввести в заблуждение тех, кто хочет убить лидера ДПМ, чтобы они не знали, в каком из автомобилей находится Влад Плахотнюк. Даниела Бодруг добавила, что недавно лидер ДПМ купил себе и новый дом в районе Парка Валя Морилор, который имеет забор высотой в 6 метров.

„Дом, в который он переехал, находится на пересечении улиц Тимиш и Бужорилор. Специалисты в области градостроительства говорят, что один из домов в котором в настоящее время живет Плахотнюк, является двухэтажным бункером. Этот дом оснащен различными системами безопасности, системами перехвата и помех, имеет радио- и телевизионную студию, где можно снимать видео-интервью”, - сказала Бодруг.

Вице-председатель Движения Антимафия утверждает, что в другом доме, расположенном неподалеку, который действует как казарма, размещено нескольких десятков людей, которые обеспечивают безопасность лидера ДПМ в три смены. Даниела Бодруг заявила, что и государственные учреждения вовлечены в охрану Влада Плахотнюка.


 
Количество просмотров:
136
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.