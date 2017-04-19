Непарламентские партии критикуют инициативу о смешанной избирательной системе

Инициатива президента Игоря Додона о переходе к смешанной избирательной системе это на самом деле стратегия, разработанная заранее Владимиром Плахотнюком, утверждают лидеры ПППДП и ППНП. Советник главы государства приводит аргументы в пользу этой инициативы. Заявления были сделаны в рамках передачи „Ora expertizei” на телеканале „Jurnal TV”, передает IPN.

Вице-председатель ППНП Илиан Кашу считает, что инициатива Игоря Додона является частью более старой договоренности с Владом Плахотнюком. „Реальной целью Плахотнюка была на самом деле смешанная избирательная система. Плахотнюку выгоднее смешанная избирательная система. Была предварительная договоренность между ними двумя. Главный аргумент состоит в том, что Игорь Додон не подписал декларацию против голосования по одномандатным округам, подписанную лидерами ряда партий. Ренато Усатый говорил с Додоном, и предложил подписать одному такое заявление. Но не подписал, потому что не позволил Плахотнюк” - заявил Кашу.

Вице-председатель ППДП Александру Слусарь так же считает, что у Игоря Додона и Влада Плахотнюка есть более старая договоренность: „Речь идет о тандеме между старшим братом Плахотнюком, и младшим братом Додоном. Доводы, приведенные Додоном, не серьезны и не имеют юридической поддержки. Эти аргументы на уровне ученика второго класса”.

Советник президента Максим Лебединский сказал в ходе передачи, что Игорь Додон выступил с инициативой об избирательной системе с целью минимизации потенциальных рисков. „Судя по вашей логике, и Майя Санду человек Плахотнюка, потому что в ходе предвыборной кампании отклонила предложение Игоря Додона о подписании заявления против Плахотнюка”, - сказал советник.