К 2020 году реформа полиции будет отвечать всем ожиданиям, замминистра

Замминистра внутренних дел Дорин Пуриче заявил, что к 2020 году реформа полиции, начатая в конце прошлого года, будет отвечать как потребностям правового государства, так и ожиданиям граждан. В то же время Дорин Пуриче выразил уверенность в том, что реформа полиции будет отвечать и ожиданиям партнеров по развитию, которые оказывают финансовую поддержку этому процессу, передает IPN.

Дорин Пуриче отметил во вторник, 18 апреля, в ходе пресс-клуба, организованного Делегацией Европейского союза в Молдове, что через 4 года 25% из офицеров и прапорщиков Министерства внутренних дел будут женщины. По его словам, в ближайшие четыре года время реагирования полиции на обращения людей будет сокращено, а количество дорожно-транспортных происшествий сократится. Замминистра напомнил о создании до 2020 года Центра обучения правоохранительных органов, который будет готовить кадры, всецело посвященные полицейской службе.

„Начатая реформа полиции не будет дискредитирована. Я настроен оптимистично и уверен, что в 2020 году мы достигнем всех поставленных целей, и реформы будут ощущаться обществом и иметь положительные последствия", - заявил Дорин Пуриче.

Представитель Делегации ЕС в области юстиции и внутренних дел Стивен Дэниелс уточнил в ходе пресс-клуба, что реформа полиции должна отвечать требованиям полицейской службы XXI века. По его словам, ЕС предоставляет финансовую помощь для внедрения реформ в Республике Молдова, а молдавские власти должны постепенно реализовать все виды деятельности, предусмотренные реформой, потому что деньги будут предоставлены только в зависимости от конкретных действий.

Начальник Генерального инспектората полиции (ГИП) Александру Пынзарь сказал в свою очередь, что реформа предусматривает повышение уровня безопасности людей, прозрачное продвижение полицейских в должности и другую систему оплаты, в зависимости от эффективности работы и должности. По словам Александра Пынзарь, к 2020 году будет улучшена следственная работа, будет снижен уровень преступности, снизится количество преступлений и увеличится скорость их раскрытия.

Александру Пынзарь добавил, что в этом году ГИП будет оснащен десятью машинами для перевозки заключенных, а к 2020 году их количество будет удвоено. Пынзарь сказал, что в этом году будут отремонтированы два изолятора предварительного заключения при судебных инстанциях, а к 2020 году их количество достигнет 15. По словам главы ГИП, реформа предусматривает и ремонт 90 полицейских участков.

Для осуществления реформы, Европейский союз выделит 57 млн. евро. Соглашение о финансировании Программы бюджетной поддержки для реформы полиции было подписано в декабре 2016 года. Деньги ЕС будут перечислены в зависимости от результатов, полученных в процессе годовой оценки реализации проекта.