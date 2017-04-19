Уровень загрязнения воздуха в заведениях общественного питания, где разрешено курить, превышает норму в 28 раз и опасен для здоровья человека, - считает эксперт Центра политики и анализа в здравоохранения (PAS) Генадие Цуркану.

Как передает "ИНФОТАГ", он сказал на пресс-конференции во вторник, что сотрудники Центра проверили качество воздуха в 25 кафе, барах и ресторанах. Замер осуществлялся с помощью специального прибора, который предоставил Университета Джонса Хопкинса. Он выявляет содержание микрочастиц, которые остаются в воздухе после курения. Воздух считается чистым если количество данных частиц не превышает 15 микрограмм на кубометр, а если их уровень превышает 251, то воздух опасен для здоровья.

"В 14 заведениях, где соблюдается закон о запрете курения, воздух чистый - 14,7 мкг/м3. А вот в местах общественного питания, где курить разрешается, показатель достиг 338, то есть он в 28 раз выше нормы. Более того, в вечерние часы, когда особенно много клиентов, в некоторых кафе он достигает 1197. Мы не говорим о каком-то небольшом загрязнении, а прямо заявляем - этот воздух опасен для здоровья. Твердые частицы, которые есть в табачном дыме, попадают в кровь и остаются там. Они отрицательно влияют на работу сердца, легких", - сказал эксперт.

По его словам, кафе, которые запретили курение, за год очистили воздух внутри помещений до "чистого" уровня. "Закон работает, если его соблюдать", - подчеркнул эксперт.

Поправки к закону о контроле над табаком, которые запрещают курение в общественных местах, вступили в силу 31 мая 2016 г. Согласно закону, курить запрещено во всех закрытых и полузакрытых общественных местах, включая места общего пользования, на рабочих местах, независимо от вида собственности и порядка доступа. Курить разрешается только на террасах и в специальных местах, обустроенных на свежем воздухе не менее чем в 10 метрах от входа в заведение. Нарушителей закона ожидает штраф до 1000 леев.