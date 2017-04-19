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Политика
Брагиш попрощался с Москвой
19.04.2017

Посол Молдовы в России Дмитрий Брагиш завершает свой мандат.

Министерство иностранных дел России сообщило на своем сайте, что статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин провел в понедельник встречу с Брагишем.

"В ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями по широкому кругу актуальных вопросов и перспектив развития российско-молдавского сотрудничества. Карасин выразил Брагишу признательность за плодотворную совместную работу", - отмечается в сообщении.

По настоянию президента Игоря Додона новым послом в ближайшее время будет назначен советник президента, депутат Андрей Негуца, который уже занимал этот пост в 2008-2012 году.


 
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