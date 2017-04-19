Брагиш попрощался с Москвой

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Политика
Посол Молдовы в России Дмитрий Брагиш завершает свой мандат.
Министерство иностранных дел России сообщило на своем сайте, что статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин провел в понедельник встречу с Брагишем.
"В ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями по широкому кругу актуальных вопросов и перспектив развития российско-молдавского сотрудничества. Карасин выразил Брагишу признательность за плодотворную совместную работу", - отмечается в сообщении.
По настоянию президента Игоря Додона новым послом в ближайшее время будет назначен советник президента, депутат Андрей Негуца, который уже занимал этот пост в 2008-2012 году.
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