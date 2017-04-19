19 Апреля 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Здоровье
Искусственные витамины объявили врагом человека
19.04.2017

Искусственные витамины приносят вред организму человека. Прием таких витаминов не только вреден, но и возможен летальный исход, заявили датские ученые из университетской клиники Копенгагена, опубликовав результаты исследования.

В ходе проекта медики изучили последствия от приема витаминов для человека. Оказалось, что наш организм не усваивает синтезированные витамины, а просто накапливает их. Химические вещества постепенно отравляют организм, вызывая серьезные заболевания вплоть до язвы желудка.

Ученые отметили, что регулярный прием искусственных витаминов А и Е способен увеличить риск преждевременной смерти в несколько раз.

Аскорбиновая кислота вызывает, по мнению медиков, язву желудка.

Медики рекомендуют заменить искусственные витамины на натуральные, которые хорошо усваиваются организмом. В частности, ученые советуют есть больше овощей и фруктов, способных восполнить необходимые микроэлементы.

Ранее ученые определили идеальный продукт для здоровья женщины. По их мнению, авокадо является самым полезным продуктом.

Исследователи утверждают, что в авокадо содержатся микроэлементы и витамины и железо, необходимые женскому организму. К тому же он нормализует кровообращение и менструальный цикл, укрепляет иммунную систему.


 
Количество просмотров:
73
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.