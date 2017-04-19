Искусственные витамины объявили врагом человека

Искусственные витамины приносят вред организму человека. Прием таких витаминов не только вреден, но и возможен летальный исход, заявили датские ученые из университетской клиники Копенгагена, опубликовав результаты исследования.

В ходе проекта медики изучили последствия от приема витаминов для человека. Оказалось, что наш организм не усваивает синтезированные витамины, а просто накапливает их. Химические вещества постепенно отравляют организм, вызывая серьезные заболевания вплоть до язвы желудка.

Ученые отметили, что регулярный прием искусственных витаминов А и Е способен увеличить риск преждевременной смерти в несколько раз.

Аскорбиновая кислота вызывает, по мнению медиков, язву желудка.

Медики рекомендуют заменить искусственные витамины на натуральные, которые хорошо усваиваются организмом. В частности, ученые советуют есть больше овощей и фруктов, способных восполнить необходимые микроэлементы.

Ранее ученые определили идеальный продукт для здоровья женщины. По их мнению, авокадо является самым полезным продуктом.

Исследователи утверждают, что в авокадо содержатся микроэлементы и витамины и железо, необходимые женскому организму. К тому же он нормализует кровообращение и менструальный цикл, укрепляет иммунную систему.