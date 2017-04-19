Аптеки будут обязаны хранить в течение 30 дней рецепты на антибиотики, прописанные семейными врачами. Также фармацевты должны будут указывать на обратной стороне коммерческое название антибиотиков, выписанных врачом. Таким образом, фармацевтическая инспекция будет проверять, информируют ли аптеки пациентов о коммерческом названии и о ценах на препараты, передает IPN.

Минздрав сообщает: поскольку фармацевтическая инспекция будет контролировать оборот антибиотиков, фармацевты не будут продавать самые дорогие антибиотики пациентам, как это было до сих пор, и не смогут продавать эти препараты без рецепта.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 10 процентов лекарств, используемых пациентами в Молдове, антибиотики. Выписка этих препаратов увеличилась с 21,3 суточных доз на 1000 жителей в 2011 году до 22,8 в 2013-м.

По данным минздрава, стойкость к антибиотикам появляется, когда бактерии становятся устойчивыми к антибиотикам, используемым для лечения инфекций. Причины - чрезмерные прописывания антибиотиков, прерывание лечения, чрезмерное использование антибиотиков в животноводстве и рыболовстве, отсутствие новых антибиотиков, несоблюдение гигиены.