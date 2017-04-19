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Общество
Декретный отпуск в стране может быть сокращен на два года
19.04.2017

Отпуск по уходу за ребенком Министерство труда собирается сократить на два года. Если сегодня в декрете можно находиться пока ребенку не исполнится шесть лет, то после вступления в силу нового закона, дополнительный неоплачиваемый отпуск по уходу закончится по достижении детьми четырех лет.

Авторы инициативы считают, что поправки принесут пользу и самим работникам, и их работодателям.

По мнению чиновников из Минтруда, за долгие годы декрета женщины теряют профессиональные навыки, и их шансы на продвижение по карьерной лестнице значительно сокращаются.


 
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