Декретный отпуск в стране может быть сокращен на два года

Отпуск по уходу за ребенком Министерство труда собирается сократить на два года. Если сегодня в декрете можно находиться пока ребенку не исполнится шесть лет, то после вступления в силу нового закона, дополнительный неоплачиваемый отпуск по уходу закончится по достижении детьми четырех лет.

Авторы инициативы считают, что поправки принесут пользу и самим работникам, и их работодателям.

По мнению чиновников из Минтруда, за долгие годы декрета женщины теряют профессиональные навыки, и их шансы на продвижение по карьерной лестнице значительно сокращаются.