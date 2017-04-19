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Экономика
МВФ делает оптимистичные прогнозы для Молдовы на 2017 год
19.04.2017

Международный валютный фонд прогнозирует на 2017 год для Молдовы экономический рост в 4,5%, в сравнении с оценками на конец 2016 года - в 4%. Об этом заявили представители МВФ в рамках конференции, на которой был представлен отчет „World Economic Outlook, April 2017: Gaining Momentum?”.

Все же, согласно отчету, МВФ не столь оптимистична в прогнозах относительно нашей страны на 2018 год. Так, эксперты МВФ предрекают в этот период спад экономики на 3,7%.

В 2016 году ВВП Молдовы согласно Национальному бюро статистики составил 4,1%.

Представляем вашему вниманию прогнозы Международного валютного фонда для других стран:


 
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