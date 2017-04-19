ПКРМ: Между Плахотнюкм и Додоном существует сговор

Партия коммунистов (ПКРМ) считает, что между Владом Плахотнюкм (лидером ДПМ) и Игорем Додоном (президентом) существует сговор "результатом которого и должна стать смешанная система избрания парламента".

Oб этом говорится в Заявлении ПКРМ по поводу инициативы главы государства о переходе к смешанной избирательной системе.

"Додон попытался представить свою инициативу в качестве альтернативы проекту Демократической партии о переходе на одномандатную систему выборов. Однако общественное мнение, эксперты, политологи, да и политический класс давным-давно готовы к подобному повороту сюжета. У молдавских коммунистов с самого начала не было сомнений ни в факте торга между Плахотнюком и Додоном ни в итоговой договоренности, которой должен стать "компромисс" по поводу смешанной системы", - отмечается в документе.

Его авторы считают, что "в этом грандиозном обмане молдавских граждан, была своя роль".

"Забрасывая "утку" об одномандатной системе, "демократы" тестировали западных "партнеров" на предмет отношения к будущему компромиссу в виде смешанной системы. Теперь американский и европейские послы, которые приняли идею об одномандатной системе с очевидной настороженностью, могут со спокойной душой доложить своим правительствам, что попытка, предпринятая демократами провернуть мошеннический трюк с введением одномандатной системы, благополучно отбита. Если говорить совсем просто, Плахотнюк делал вид, что требует все, зная, что получит половину. Как на базаре", - подчеркивает ПКРМ.

Коммунисты считают, что "Игорь Додон исполнил свою роль". В Заявлении содержится напоминание о том, что "социалисты" отказались подписывать совместную Декларацию оппозиционных партий против любых изменений избирательной системы. Этот документ на прошлой неделе подписала партия коммунистов и наиболее влиятельные оппозиционные партии, за исключением ПСРМ.