Теннисист Раду Албот установил новое достижение

Теннисист Раду Албот поднялся в мировом рейтинге. Впервые он занял 81 место.

В начале апреля Раду Албот занял 82 место, таким образом, повторяя достигнутый впервые рекорд в 2015 году. Новое достижение стало возможным благодаря прогрессу в турнире в Марракеше. 27-летнему теннисисту удалось дойти до восьмых, уступая Бенуа Пейру, под 39 мировым номером.

В 2016 году молдавский теннисист выиграл три турнира ATP Challenger Series - в Познани, Фергане и Фюрте. В прошлом году Раду Албот также состязался на «Rolland Garros» и «US Open» (по одному раунду) и квалифицировался во втором туре Уимблдона. Молдавский игрок впервые был включен в классификацию ATP в 2017 г. на 1 039 месте.