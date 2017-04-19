Ультиматум Додона Плахотнюку: президент вышел с инициативой перехода к смешанной избирательной системе

Глава государства заявил, что не допустит принятия проекта Влада Плахотнюка, и озвучил сегодня в рамках брифинга свою инициативу касаемо изменения избирательной системы в нашей стране.

В частности, как отметил Игорь Додон, всем прекрасно известно, что правящая в Молдове власть намерена перейти от партийной системе к одномандатному голосованию и избирать всех депутатов по округам. По его словам, объяснение этому намерению очевидно.

- Те, кто был у власти последние 7-8 лет, пытаются таким образом дать себе еще один шанс. Они прекрасно понимают, что на следующих выборах не смогут получить парламентское большинство. Поэтому изменением избирательной системы они пытаются создать себе комфортные условия для следующих выборов, - сказал Додон.

Глава государства отметил: инициатива демократов - провокация для демократической системы нашей страны, и вновь напомнил, что выступает категорически против продвигаемой ДПМ одномандатной избирательной системы. Однако, по его словам, несмотря на мнение граждан РМ, которые также не разделяют эту идею, демократы намерены в самое ближайшее время включить этот вопрос в повестку предстоящих заседаний законодательного органа и проголосовать за него, имея необходимое количество голосов, что станет настоящей катастрофой для политической системы РМ. Для недопущения этого он решил озвучить свое видение выхода из сложившейся ситуации.

- Это будет преступлением против демократической системы нашей страны. Ликвидация партийной системы - это шаг назад для РМ. Вместе с тем я понимаю, что большинство граждан страны желают перемен и в том, что касается избирательной системы Молдовы. Поэтому, учитывая то, что предложение Демократической партии категорически неприемлемо, а также учитывая, что большинство граждан хотят изменения политической системы в нашей стране, я решил выступить с предложением о создании смешанной избирательной системы в РМ, - отметил президент.

Предложенная им инициатива предусматривает следующее:

1. 51 депутат будет избран по партийным спискам, остальные 50 – по территориальным округам.

2. Из 50 депутатов, избранных по округам, половина должна быть из диаспоры и из Приднестровского региона. То есть, 25 депутатов будут избраны из числа представителей молдавских мигрантов и жителей левого берега Днестра, в то время как оставшиеся 25, если численность депутатов Парламента РМ останется той же - 101, должны быть избраны из районов страны и Кишинева.

3. Избрание депутатов в Приднестровье будет происходить на избирательных участках, открытых в тех районах и населенных пунктах, которые находятся под конституционным контролем Правительства Республики Молдова, чтобы данный процесс находился под тщательным наблюдением Центральной избирательной комиссии. Глава государства отметил, что будет настаивать на том, чтобы жители Приднестровья были представлены в Парламенте РМ.

4. Голосование в диаспоре должно проходить в течение двух дней, чтобы был осуществлен доступ к избирательным участкам тем, кто живет вдали от них. Количество участков должно быть установлено, в зависимости от официальных данных о числе находящихся в той или иной стране молдавских граждан. Таким образом, в России, где больше всего наших граждан, должно быть не менее 150 избирательных участков, в Италии – не менее 40 и так далее. Игорь Додон настаивает, чтобы каждый избирательный участок располагал не менее чем 5000 бюллетеней для голосования.

5. Студентам должно быть предоставлено право голосовать по месту учебы на основании выданной учебным заведением справки о прохождении обучения в том или ином ВУЗе, а не по месту прописки, как в настоящее время.

6. Для регистрации кандидатов на должность депутата предлагается установить минимальный порог подписей граждан, которые должен собрать кандидат, в размере 600, чтобы увеличить шансы на участие всех желающих.

7. Глава государства также повторил ранее озвученную им позицию относительно необходимости сокращения количества депутатов со 101 до 71.

По словам президента, предлагаемые изменения существенно сокращают риски исключения из избирательной гонки, с которыми ранее столкнулись некоторые политические формирования, а также фактически сводят на нет возможность подкупа народных избранников, в отличие от предлагаемой демократами одномандатной избирательной системы.

Озвучив свою инициативу, глава государства обратился к представителям парламентского большинства, в частности, к демократам, с категорическим требованием отозвать продвигаемый ими проект по переходу к одномандатной избирательной системе.

- Надеюсь, что представители парламентского большинства осознают все риски, потому что в случае если этот проект не будет отозван и вы будете продолжать на нем настаивать, ответственность будет за вами. Я думаю, что все общество должно оказать давление. Я обсуждал этот проект и внутри страны, и с некоторыми коллегами в парламенте, и на Востоке, и на Западе, и с некоторыми послами. Поверьте, предложенная мной инициатива стала бы решением в сложившейся ситуации. Других решений нет, - заключил президент.