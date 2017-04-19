Плахотрон. Платон обнародовал доказательства вины Плахотнюка и Шора в краже миллиарда, но в них никто не хочет вникать

Кто главный бенефициар пресловутой кражи века - хищения миллиарда долларов из молдавской банковской системы? Предприниматель Вячеслав Платон убедительно доказал, что главным выгодоприобретателем кредитов, полученных в «Викториабанке» на приобретение акций "ВЕМ", был нынешний лидер Демпартии Влад Плахотнюк, так как в конечном итоге деньги получил он. Прокуратура и НЦБК знают об этом из показаний Платона, но реагировать не собираются, так как работают по указке Плахотнюка. Все доказательства причастности Плахотнюка к краже века игнорируются.

Есть доказательства - но некому их представить

Платон считает, что во многом такая ситуация сложилась из-за некомпетентности общества, которое абсолютно не готово критически воспринимать информацию, что и позволяет «наиболее извращенным» оболванивать граждан, прессу, интеллигенцию и коллег по цеху. Об этом Платон пишет в письме, переданном через адвокатов, сетуя на то, что «даже дело, имеющее широкий общественный резонанс, не может быть честно рассмотрено... при предъявлении полных и неопровержимых доказательств с нашей стороны»: эти доказательства никто не читает, в них никто не вникает.

Тем не менее, Платон обещает «максимально доступно представить все имеющиеся материалы, доказать не только свою невиновность, но и обличить истинных виновников кражи века». При этом часть документов он пока не представляет. Но и тех, что предоставлены, вполне достаточно, чтобы понять: дело грубо сфальсифицировано сотрудниками НЦБК и прокуратуры антикоррупции.

Конечный выгодополучатель схемы - Плахотнюк

Прокуратура утверждает, что Платон через подконтрольные ему фирмы в декабре 2011 года взял в «Victoriabank» кредитов на 40 миллионов долларов. Это якобы доказывают показания председателя банка Наталии Политовой, племянника Михая Гимпу – Корнела Гимпу и начальника юридического управления «Victoriabank» Корнела Поповича. В деле фигурирует личное поручительство Платона за указанные компании и залоги аффилированных ему лиц. Вывод: Платон является конечным бенефициаром этих средств.

Вот что рассказывает об этом сам Платон: «Данные кредиты были взяты инвесторами для покупки 38,2 процента акций «Victoriabank», 28 процентов акций «ВЕМ», 50,3 процента «Asito», 85 процентов страховой компании «Victoria Asigurări» и 100 процентов компании «Alfa-Engineering», владеющей гостиницей «National». За все это инвесторы, интересы которых я представлял в Молдове, заплатили Плахотнюку 80 миллионов долларов. Как оказалось впоследствии, большая часть этих акций была похищена Плахотнюком у бизнесменов Виктора и Виорела Цопа в результате рейдерских атак 2011 года. Деньги были выгнаны из «Victoriabank» на один день - и тут же вернулись назад на счет эскроу, который был открыт в «Victoriabank» специально для данной сделки с Плахотнюком».

Это утверждение Платон иллюстрирует следующими документами:

а) схема движения денег;

б) платежки на иностранные компании;

в) платежки с этих иностранных компаний на компанию Westburn Enterprises Ltd.;

г) платежка с Westburn Enterprises Ltd.на Викториабанк на счет эскроу;

д) договор по эскроу счету, подписанный Инвестором, вице-президентом банка Вангели и Андрианом Канду;

ж) платеж со счета эскроу в размере 75 млн.$ на компанию OTIV Prime Holding B.V., полностью принадлежащую Плахотнюку, о чем он лично не раз заявлял в прессе.

Суд отказался востребовать от «Victoriabank» данный документ.

Таким образом, выводы налицо:

• Главным выгодоприобретателем кредитов, полученных в «Victoriabank», был Плахотнюк, так как в конечном итоге деньги получил он.

• Плахотнюк похитил у бизнесменов Цопа их имущество, а самих осудил по сфальсифицированным уголовным делам и вынудил эмигрировать.

• Прокуратура и НЦБК знали об этом из показаний Платона, но проверять не стали, что может означать лишь одно: следствие работает по указке Плахотнюка.

• Свидетели Наталья Политова, Корнел Гимпу и Корнел Попович лжесвидетельствуют, не называя истинных целей получения кредита, и лгут, говоря, на какие цели были направлены деньги. Достаточно странно выглядит и то, что эти свидетели совершенно ничего не помнят, кроме того, что «компании принадлежат Платону» и что «он взял деньги на собственные нужды». Избирательная амнезия: декабрь 2011 года они помнят, а ноябрь 2014 года и другие периоды – нет. На протяжении трех лет эти банкиры фальсифицировали отчетность для НБМ и предоставляли недостоверные сведения о нарушении нормативов при выдаче кредитов в одни руки. В западных судах таких свидетелей называют «не заслуживающими доверия».

Почему Шор и Пахоми лжесвидетельствуют

Прокуратура обвиняет Платона в том, что он, якобы обманув Илана Шора, взял в долг у "ВЕМ" 860 миллионов лей на его фирмы под залоги денежных средств российских банков.

Основанием для данных обвинений служат показания Шора и частично Стеллы Пахоми, которая утверждает, что Платон через неё передавал Шору реквизиты компаний Zenit Management Lmd. и Ancor Gateway Sistem. Именно на эти компании Шор перечислил 860 млн. лей. Платон обращает внимание на тот факт, что и Шор, и Пахоми на момент дачи показаний находились в заключении, а после дачи показаний были незамедлительно отпущены под домашний арест. Но даже не это самое главное.

"Прокуратура совместно с Шором и Пахоми хотят доказать, что компания Zenit Management Lmd.принадлежит мне, - пишет Платон. - И что я дал им реквизиты, на которые Шор и перечислил деньги. Мои аргументы и доказательства:

а) Схема фирм Шора, семь из которых, по признанию самого Шора, принадлежат ему, а вот Zenit Management Lmd. – Платона. Из этой схемы ясно видно, что все 8 компаний зарегистрированы по одному и тому же адресу. А компании Zenit Management Lmd.и Nord LP, которую Шор признает своей, зарегистрированы одними и теми же учредителями и в один и тот же день. Более того все компании имеют счета в одном и том же латвийском банке Privatbank Latvia. 4 из 8 компаний, в том числе и Zenit Management Lmd., подали уведомления о прекращении деятельности в один и тот же день – 07.07.15. Этих данных вполне достаточно, чтобы убедиться в наличии единого центра владения и управления этими компаниями.

б) Выписки по компании Zenit Management Lmd. НЦБК через правоохранительные органы Латвии запросил выписки по счёту и IP-адрес, с которого управлялись компании Шора и Zenit Management Lmd. Из 17 листов выписок по компании Zenit Management Lmd.в материалах дела представлен всего лишь один листик. 16 листов из 17ти были скрыты Прокуратурой и НЦБК. Также ими был скрыт ответ от Privatbank о том, что все платежи по всем 8ми компаниям исходили с одного IP-адреса. И этот адрес находился в офисе компании Dufremol, а отправлял все платежи, включая и платежи компании Zenit Management Lmd., бухгалтер Александр Петров.

в) Согласно выпискам по счетам компании Zenit Management Lmd., деньги также шли на счета компании Terios Sistems Holding из города Белиз, открытых в Викториабанке в размере 13.600.000 долларов. Эти деньги также были от ВЕМа. Но и это еще не все!

г) 34 млн.$ прошли через компанию Zenit Management Lmd. 26.11.14. на фиктивное закрытие долгов компаний Шора перед ВЕМом через Banca Socială, что неопровержимо свидетельствует о принадлежности компании Zenit Management Lmd. к группе Шора.

д) А еще все вышеперечисленные факты свидетельствуют о фальсификации доказательств со стороны НЦБК и прокуратуры с целью привлечения к уголовной ответственности заведомо невиновного человека. Также отсюда следует вывод, что Шор и Пахоми лжесвидетельствуют, когда говорят о принадлежности компании Zenit Management Lmd. Платону. Эти свидетели не могут заслуживать доверия.

ж) У компании Zenit Management Lmd. открыт счет в Unibank, который также никто не стал проверять".

Как создавали искусственную задолженность "ВЕМ" перед "Викториабанком" для дальнейшего ее погашения НБМ

На момент кредитования у "ВЕМ" не было ресурсов и необходимых средств, указывает Платон: "Поэтому "Викториабанк" зачислил на ностро счет "ВЕМ" в "Викториабанке" 2 млрд. лей для создания видимости наличия средств. Именно этими средствами тут же и были прокредитованы компании Шора. При этом деньги со счета ностро в "Викториабанке" не двигались. То есть была создана искусственная задолженность "ВЕМ" перед "Викториабанком" для дальнейшего ее погашения НБМ. Связь между межбанковскими кредитами и возвратом денег в Викториабанк отмечена в рапорте сотрудника НЦБК Евгения Сырбу. Но в последующем, с целью сокрытия кражи, этот вопрос был закрыт.

а) рапорт прилагается;

б) отчет Kroll прилагается;

в) Постановление правительства, где возврат банкам осуществляется без прохождения комиссии".

Выводы:

Это свидетельствует о том, что одним из механизмов хищения была выдача ВЕМу фиктивных кредитов для последующего их возврата за счёт кредитов НБМ. Характерно, что для этого Канду вписал в постановление правительства условие, по которому с банками рассчитывались вне очереди и без прохождения вневедомственной комиссии. Иначе все бы сразу вскрылось и привлекло внимание. В этом непосредственно участвовали Канду, Драгуцану, Плахотнюк как координатор и выгодополучатель, Яралов, лжесвидетели Политова и Гимпу, руководство "ВЕМ"".

Шор переоформил кредиты на себя

Так как кредиты были взяты на покупку акций у Плахотнюка, при возврате акций обратно Плахотнюк резонно предложил забрать эти кредиты в счёт расчетов: он сам уже будет вместе с Шором их обслуживать, указывает Платон: "В результате Шор переоформил на себя два кредита на общую сумму 20.253.023 USD, из которых он сразу оплатил "Викториабанку" 4.700.000 USD. А на остальную сумму выдал залоги. Причем в этот же день 07.11.14. "Викториабанк" выдает кредит в 100 млн. лей "ВЕМ", и деньги тут же возвращаются назад в "Викториабанк".

Мои аргументы и доказательства:

а) договор перевода долга;

б) договор цессии;

в) акты приема-передачи векселей;

г) показания Политовой;

д) отчет Kroll (смотреть странице 69);

ж) выписки из реестров залогов под эти задолженности;

з) уведомление от Викториабанка о погашении кредита и прекращении обременения по предыдущим залогам;

к) допрос Дионисия Палади;

л) допрос Шора".

Документы доказывают, что Шор и стоящий за ним Плахотнюк в рамках сделки приняли на себя кредиты как форму оплаты за возвращаемые акции, пишет Платон. Из показаний Шора следует, что он скрыл частичную уплату кредита и выставление залогов по нему. Так же он скрыл получение своими компаниями векселей в счет переданных долгов. Он все это представил, как «его просто Платон попросил переоформить на себя долги». Вот так наивно и просто. Далее данные документы доказывают, что погашение 4.700.000 было осуществлено за счёт денег "Викториабанка" через предоставление межбанковского кредита ВЕМ. Соответственно, руководство "Викториабанка" – Политова и Гимпу - были вовлечены в схему хищения и лжесвидетельствовали на суде против Платона.

Как Шор привез в Молдову 18,5 миллиона долларов наличными, если их вес - 220 кг?

Шор утверждает, что акции "Викториабанка" были куплены при его участии неким его знакомым Сергеем Лобановым. А он, Шор, только помогал покупать. При этом в своих показаниях отрицает дополнительно покупку здания Asito, Центра Мод, компании Alfa Engeneering (владеющей отелем National).

Но, согласно расследованию портала NewsMaker и сообщению НБМ и "Викториабанка", участником компании Insidown в ноябре 2014 года был немецкий гражданин Петер Пауль Фишер. Именно ему НБМ дал разрешение на приобретение этих акций. И лишь только летом 2015 года Сергей Лобанов подал ходатайство в НБМ на разрешение приобрести компанию Insidown. Получается, Шор и здесь врет. Кроме того, Шор уверяет, что его человек в Москве взял у Лобанова 18,5 млн.$ наличными и передал их Платону 13-14 ноября.

Во-первых, в это время Платона не было в России. По данным пограничной службы Украины в это время Платон находился в Киеве, рядом с беременной женой. Есть данные пограничной службы Украины.

Во-вторых, вес 18,5 млн.$ составляет 220 кг, и их просто физически невозможно ни передать, ни взять.

Интересен и тот факт, что, по данным портала NewsMaker, от имени Фишера сайт компании Insidown регистрировал работник Плахотнюка, гражданин РМ Михаил Кукош.

Еще более скандальным и вопиющим является тот факт, что деньги на покупку акций "Викториабанка" поступили из "ВЕМ", также по выданным кредитам. Но ни прокуратура, ни НЦБК, ни НБМ на это никак не реагируют.

Далее, в августе 2015 года именно по требованию министров от ДПМ были приняты скандальные поправки в законодательстве, запрещающие ЕБРР увеличивать пакет в "Викториабанке", что было в интересах Insidown.

Докзательства:

а) скриншот с сайта "Викториабанка" о владельцах доли на декабрь 2014 года, где бенефициаром Insidown является немецкий гражданин Петер Пауль Фишер;

б) пресс-релиз НБМ, где он уведомляет о выдаче разрешения на владение существенной долей Викториабанка компанией Insidown и ее бенефициаром гражданином Германии Петером Паулем Фишером;

в) обращение Платона к Генеральному прокурору Харунжену с требованием наложить арест на акции Викториабанка, как на приобретенные на похищенные у ВЕМа деньги;

г) сообщение в печати от обращении Лобанова летом 2015 года в НБМ за разрешением на приобретение акций Insidown;

д) скриншот с сайта Викториабанка осенью 2015 года о смене бенефициара в компании Insidown на Лобанова;

ж) запрос адвокатов Платона в НБМ, ВЕМ, НЦБК о наличии на ноябрь 2014 года счетов Insidown в ВЕМе и о прохождении средств;

з) ходатайство в суд Буюканы о подобном же запросе;

к) данные пограничной службы Украины;

л) скриншоты с NewsMaker, Key-Systems GmbH и MoldData.md.