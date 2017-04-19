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Общество
Разыскивается миллионер: житель Молдовы выиграл 1 387 234 лея
19.04.2017

Национальная Лотерея Молдовы ищет счастливчика, который выиграл чуть менее полутора миллионов леев. У победителя есть три месяца, чтобы забрать свой выигрыш. Новоявленный миллионер ещё не объявился.

25% от огромной суммы везунчику придётся выплатить в качестве налога.

По условиям смс-розыгрыша, участники должны были выслать на короткий номер 6-ть чисел, пытаясь угадать выигрышную комбинацию. Известно, что победитель не перетрудился и отправил пустое сообщение. По условиям лотереи в этом случае числа за участника выбирает робот, сообщает canal3.md.


 
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