Влад Плахотнюк: Бойкот ПСРМ на парламентских выборах — преимущество для одномандатной системы

Инициатива президента Игоря Додона и Партии социалистов (ПСРМ) перейти на смешанную избирательную систему — это «фикция, а не настоящий проект». Такого мнения придерживается лидер Демократической партии Влад Плахотнюк. По его словам, предложение главы страны — «попытка помешать внедрению одномандатной избирательной системы и увести дискуссию в другое направление».

Плахотнюк в своем блоге написал, что заявление социалистов о необходимости уважать волю народа — это фикция, так как ПСРМ вспоминает об этом, когда желания людей совпадают с интересами формирования.

«Социалисты все время говорят, что в своей деятельности предлагают реализовать то, чего хотят избиратели. Также президент Додон неоднократно утверждал, что хочет быть президентом для всех. Пришло время выполнить основное желание народа — изменить принцип избрания политического класса и основу формирования парламента, перейти от формирования законодательного органа путем договоренностей внутри партий к прозрачному процессу превращения депутатов в настоящих избранников народа. Однако социалисты вместе с Игорем Додоном идут сейчас против воли граждан, которые хотят, чтобы депутат избирался народом напрямую (как был избран и президент!). Почему Игорь Додон попросил прямые выборы президента, а на парламентских выборах не хочет такого же подхода? Все просто. Разговоры социалистов о том, что они готовы к изменению политического класса — это фикция. Их заявления о необходимости уважать волю народа используются лишь тогда, когда совпадают с интересами ПСРМ или когда нужно в очередной раз сыграть на геополитике», — отметил он.

По словам лидера ДПМ, «такой же фикцией является инициатива социалистов по переходу на смешанную избирательную систему».

«Это не реальный проект, а лишь попытка остановить внедрение одномандатной избирательной системы, увести разговор и оставить политический класс без реформы, в том состоянии, когда граждане не верят в партии и в парламент и не чувствуют никакого контроля над депутатами. Граждане хотят изменить принцип выбора тех, кто их представляет, хотят изменить политический класс, хотят контролировать будущих депутатов. Об этом говорит миллион подписей в поддержку одномандатной избирательной системы, публичные дебаты по этому вопросу и последние социологические опросы. ДПМ готова предоставить гражданам право напрямую выбирать депутатов, стать частью настоящих народных выборов на голосовании по одномандатным округам. Это случится вне зависимости от попыток ПСРМ остановить этот процесс», — подчеркнул политик.

Влад Плахотнюк добавил, что не уступит угрозам ПСРМ и даже останется доволен, если социалисты будут бойкотировать парламентские выборы в 2018 году.

«Это не самое плохое событие. Оно перейдет в разряд преимуществ перехода на одномандатную избирательную систему», — написал он.

Напомним, Игорь Додон предложил сегодня перейти на смешанную избирательную систему. Он предлагает выбирать 51 депутата по партийным спискам, ещё 50 — по одномандатным округам.

Позднее депутаты Партии социалистов зарегистрировали соответствующий законопроект в парламенте. Формирование пригрозило бойкотом парламентских выборов в 2018 году, если проект Демократической партии по переходу на одномандатную избирательную систему будет принят в парламенте.