Игорь Додон на 9 мая поедет в Москву

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Политика
Президент Молдовы Игорь Додон поедет в Москву, для участия в параде по случаю 9 мая. Глава государства поедет вместе с группой молдавских ветеранов, передает, IPN.
Президент подтвердил свое участие в мероприятии в Москве в рамках встречи с российским послом в Молдове Фаритом Мухаметшиным.
Участие президента Молдовы на мероприятиях по случаю 9 мая в Москве станет первым за последние 10 лет.
В этом году отмечается 72-летие со дня победы над фашизмом во Второй мировой войне
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