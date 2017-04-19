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Политика
Игорь Додон на 9 мая поедет в Москву
19.04.2017

 Президент Молдовы Игорь Додон поедет в Москву, для участия в параде по случаю 9 мая. Глава государства поедет вместе с группой молдавских ветеранов, передает, IPN.

Президент подтвердил свое участие в мероприятии в Москве в рамках встречи с российским послом в Молдове Фаритом Мухаметшиным.

Участие президента Молдовы на мероприятиях по случаю 9 мая в Москве станет первым за последние 10 лет.

В этом году отмечается 72-летие со дня победы над фашизмом во Второй мировой войне


 
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