Игорь Додон на 9 мая поедет в Москву

Президент Молдовы Игорь Додон поедет в Москву, для участия в параде по случаю 9 мая. Глава государства поедет вместе с группой молдавских ветеранов, передает, IPN.

Президент подтвердил свое участие в мероприятии в Москве в рамках встречи с российским послом в Молдове Фаритом Мухаметшиным.

Участие президента Молдовы на мероприятиях по случаю 9 мая в Москве станет первым за последние 10 лет.

В этом году отмечается 72-летие со дня победы над фашизмом во Второй мировой войне