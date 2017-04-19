Певица Жасмин о своем муже: Илан сильный, мудрый, он оптимист и борец по жизни

Семье Илана Шора и певицы Жасмин сейчас непросто, ведь бизнесмен и мэр города Оргеева нем может покидать стен своего дома под Кишиневом. Его супруга живет на две страны, однако большую часть времени, по ее словам, она проводит в молдавской столице — вместе с детьми и горячо любимым супругом.

— Я летаю только по делам. Мне кажется, быть рядом, быть одним целым и есть лучшая поддержка! Если я в отъезде и возникает необходимость что-то сказать или передать мужу, связываемся через адвоката. Был период, когда у меня случилось много съемок подряд, пришлось оставить семью больше чем на месяц. Илан скучал, просил приехать… И я летала 5–6 раз за это время к нему и детям, — рассказывает Жасмин порталу starhit.ru.

По словам артистки, дети очень любят проводить время с отцом.

— Дочь обожает общаться с Иланом, спрашивает у него обо всем на свете. А мужу нравится узнавать, как прошел день у его маленькой принцессы, чем она занималась в садике, что нового узнала. Маргарита всегда радуется, когда мы вместе собираемся в гостиной: у нее сразу же появляется публика, перед которой можно похвалиться достижениями. Она рассказывает стихи или показывает новые танцевальные па, песенки поет или на английском что-то декламирует. Артистка растет! И дочке важна оценка тех, кого она любит и уважает, особенно папы, — говорит певица.

Жасмин признается, ее сын Мирон вот-вот начнет ходить и вся семья с нетерпением ждет этого момента. Старший сын Жасмин — Михаил — живет в Москве, учится в МГИМО. На каникулах всегда прилетает в Кишинев. С Иланом Шором они настоящие друзья.

— Вот тогда наш семейный вечер с душевными разговорами за чаем и обсуждениями всего на свете может плавно перейти в раннее утро и закончиться чашечкой крепкого кофе. Миша и Илан – лучшие друзья. Бывает, сын прилетает к нему на выходные просто посоветоваться по каким-то вопросам, поделиться идеями. С некоторых пор мама не посвящается в чисто мужские дела, — говорит Жасмин.

По ее словам, Илан Шор — «невероятный романтик, который помнит все значимые даты, любит делать сюрпризы и радовать».

— Я стараюсь соответствовать. Мне все кажется, что у нас продолжается конфетно-букетный период. Когда уезжаю с детьми, по возвращении нас ждут цветы, шарики и любящий муж и папа. Что касается детей, то Маргарита уже научилась из папы веревки вить. Она не ждет сюрпризов, а заранее говорит, чего бы ей хотелось на день рождения. Любому человеку тяжело столько времени проводить в четырех стенах, — говорит певица.

Она добавляет: у мужа депрессии не случаются.

— Илан сильный, мудрый, он оптимист и борец по жизни, не может позволить себе такую роскошь, как впасть в депрессию, уныние или опустить руки. Ведь миллионы людей верят в его невиновность. Это не говорит о том, что сложившаяся ситуация дается мужу легко. Он уверен в своей правде и знает, что она будет доказана, — заключила артистка.