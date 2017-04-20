Кто и как перешел Рубикон в молдавской политике

В 49 году до н. э. Гай Юлий Цезарь, который ещё не был императором Рима, принял очень важное решение – перешел реку Рубикон со своим войском вопреки воле Сената, и произнес легендарное: «Жребий брошен! Рубикон перейден!». С тех пор выражение «перейти Рубикон» означает «пройти точку невозврата», то есть совершить действие, после которого уже невозможно отказаться от замысла или вернуться назад.

В эти дни, обдумывая все то, что происходит в молдавской политике, я вспомнил гениальные слова Цезаря. Ожесточенность и бескомпромиссность, с которой наши политики защищают свою точку зрения, наводят меня на мысль о том, что большинство из них, если даже не все, уже перешли Рубикон, и пути назад у них нет, а это означает войну, политическую, конечно, но все-таки войну.

Влад Плахотнюк и все представители возглавляемой им партии заявляют, что не собираются соглашаться с инициативой президента Игоря Додона о переходе на смешанную избирательную систему, и впредь по-прежнему будут настаивать на вводе одномандатного голосования. Я в некотором смысле понимаю демократов — они до сих пор всегда добивались желаемого, а уступив, могут навредить своему реноме, над которым трудились все последние годы. Возможно, еще одним аргументом демократов являются внушительные суммы, потраченные на популяризацию одномандатного голосования в СМИ, а также на сбор почти миллиона подписей граждан. Что скажут теперь демократы этим гражданам, и активистам, участвующим в этих кампаниях? Что они не в состоянии продвигать свои интересы? Что не могут воплотить их пожелание? Что президент Игорь Додон или еще кто-то оказался сильнее ДПМ с политической точки зрения? Все это свидетельствует о том, что положение ДПМ намного сложнее, чем кажется на первый взгляд, и наводит на мысль, что Демпартией Рубикон уже пройден, а мосты сожжены.

В очень непростом положении находятся также президент Игорь Додон и возглавляемая им до недавнего времени Партия социалистов. Если до вчерашнего дня многие подозревали, что социалисты и демократы работают сообща, то после заявления об инициативе ввести смешанную избирательную систему, количество обвинений удвоилось, если не утроилось. Не исключено, что для многих граждан это стало последним аргументом в пользу того, что ДПМ и ПСРМ ведут командную игру. Если смотреть на вещи с этой точки зрения, становится ясно, что для Додона и социалистов эта инициатива и является тем Рубиконом, перейдя через который обратного пути нет, и тогда в совсем другом свете предстают перед нами все дальнейшие события на политической арене нашей страны.

В непростой ситуации находятся и основные оппозиционные партии. Они подписали совместный документ под названием «Национальный политический консенсус» и готовятся к массовым протестам против власти. Инициатива президента Додона не только заставила их изменить стратегию, но и еще больше раззадорила (как минимум некоторых из лидеров оппозиции), заставив еще более упрямо стоять на своем – не допустить изменения избирательной системы. Можно предположить, что оппозиция приложила много усилий, чтобы объединиться, и возможно дальше она будет действовать также сообща, но это наводит на мысль о том, что и для нее теперь нет пути обратно, что и ею Рубикон уже пройден.

Итак, выходит, что все крупнейшие политические силы Молдовы перешли Рубикон, и для них нет уже обратного пути. В такой ситуации возникает логический вопрос: Что же будет происходить дальше? А ответ, вот он — на «поверхности»…

Думитру Спэтару