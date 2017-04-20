Молдова - один из крупнейших рынков сбыта украинской "молочки"

Молдова остается одним из крупнейших рынков сбыта для украинских молочных продуктов, экспорт которых в первом квартале составил 25,7 тыс. т на $43,6 млн.

Как сообщает "ИНФОТАГ" со ссылкой на данные Ассоциации производителей молока (АПМ) соседней страны, в натуральном выражении это на 36,7% больше, чем за первый квартал 2016 г., а в денежном - на 77,8%.

Экспорт молока и сливок несгущенных составил 1,9 тыс. т на $1,2 млн., из которых основная часть пришлась на Молдову ($507 тыс.) и Грузию ($355 тыс.).

Такая же картина с продажей кисломолочной продукции, экспорт которой по сравнению с прошлым годом сократился на треть - до 588 т в натуральном выражении, и на 26,2% - в денежном, до $565 тыс. Основными контрагентами были Молдова ($287 тыс.) и Грузия ($163 тыс.).

Из вырученных за продажу 3,5 тыс. т сливочного масла $12,8 млн. (+275%), больше всего дали Марокко ($2,8 млн.), Молдова ($1,8 млн.) и Египет ($1,5 млн.).

Также Молдова закупила украинских сыров на $1,7 млн. из экспортированных 1,6 тыс. т на $5,2 млн. Больше купил лишь Казахстан - на $2,2 млн.

С мая 2016 г. правительство РМ ввело ограничения на ряд украинских товаров, в том числе мясомолочную продукцию. На них были установлены квоты, при превышении которых действовала пошлина в 10-20%. Решение принято по инициативе местных производителей в целях защиты внутреннего рынка. Украинские власти считают предпринятые Кишиневом меры "неправомерными и необоснованными". С 2017 г. они были отменены.