Игорь Додон: Мы попросим иностранных партнеров оказать давление на правящую коалицию

Президент Игорь Додон попросит европейских партнеров оказать давление на правящую коалицию для того, чтобы она приняла смешанную избирательную систему, но может прибегнуть и к гораздо более жестким действиям, таким как бойкот выборов и массовые протесты. Об этом глава государства заявил в среду вечером в рамках передачи „Moldova în direct” на общественном телеканале Молдова 1, передает IPN.

„Уже завтра в Страсбург поедет мой советник Максим Лебединский, а через несколько дней и Андрей Негуцэ. С помощью иностранных партнеров мы окажем давление на ДПМ для того, чтобы была принята смешанная избирательная система”, - заявил глава государства.

Игорь Додон сказал, что согласно его проекту, половина депутатов будет избираться на основе партийных списков, а вторая половина на основе голосования по одномандатным округам. „Я предлагаю, чтобы диаспоре и Приднестровью была дана возможность избрать половину депутатов на основе голосования по одномандатным округам. Другая половина чтобы была избрана в регионах, в частности компактного проживания этнических меньшинств. Например, Гагаузия может иметь два-три депутата в парламенте”.

Президент добавил, что нынешняя система голосования останется в истории. „В течение нескольких недель будет ясно, по какой системе голосования будут проходить выборы в 2018 году. Либо будет наша система, либо пройдет система ДПМ. Но нынешняя система точно не останется”, - сообщил президент.

Игорь Додон заявил, что было его долгом предложить компромиссное решение: „Учитывая ситуацию, я как президент должен был прийти с предложением, которое обеспечило бы равновесие. Я обсудил с европейскими партнерами сложившуюся ситуацию, и они сказали мне, что нужно найти компромиссное решение. Смешанная избирательная система продемонстрировала свою эффективность во многих странах мира и позволит политическим партиям продолжить свое существование”, - сказал глава государства.

На этой неделе президент Игорь Додон предложил, чтобы Республика Молдова перешла к смешанной избирательной системе. Ранее ДПМ выступила с инициативой о замене пропорциональной системы на мажоритарную.