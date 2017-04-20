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Игорь Додон: Мы попросим иностранных партнеров оказать давление на правящую коалицию
20.04.2017

Президент Игорь Додон попросит европейских партнеров оказать давление на правящую коалицию для того, чтобы она приняла смешанную избирательную систему, но может прибегнуть и к гораздо более жестким действиям, таким как бойкот выборов и массовые протесты. Об этом глава государства заявил в среду вечером в рамках передачи „Moldova în direct” на общественном телеканале Молдова 1, передает IPN.

„Уже завтра в Страсбург поедет мой советник Максим Лебединский, а через несколько дней и Андрей Негуцэ. С помощью иностранных партнеров мы окажем давление на ДПМ для того, чтобы была принята смешанная избирательная система”, - заявил глава государства.

Игорь Додон сказал, что согласно его проекту, половина депутатов будет избираться на основе партийных списков, а вторая половина на основе голосования по одномандатным округам. „Я предлагаю, чтобы диаспоре и Приднестровью была дана возможность избрать половину депутатов на основе голосования по одномандатным округам. Другая половина чтобы была избрана в регионах, в частности компактного проживания этнических меньшинств. Например, Гагаузия может иметь два-три депутата в парламенте”.

Президент добавил, что нынешняя система голосования останется в истории. „В течение нескольких недель будет ясно, по какой системе голосования будут проходить выборы в 2018 году. Либо будет наша система, либо пройдет система ДПМ. Но нынешняя система точно не останется”, - сообщил президент.

Игорь Додон заявил, что было его долгом предложить компромиссное решение: „Учитывая ситуацию, я как президент должен был прийти с предложением, которое обеспечило бы равновесие. Я обсудил с европейскими партнерами сложившуюся ситуацию, и они сказали мне, что нужно найти компромиссное решение. Смешанная избирательная система продемонстрировала свою эффективность во многих странах мира и позволит политическим партиям продолжить свое существование”, - сказал глава государства.

На этой неделе президент Игорь Додон предложил, чтобы Республика Молдова перешла к смешанной избирательной системе. Ранее ДПМ выступила с инициативой о замене пропорциональной системы на мажоритарную.


 
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