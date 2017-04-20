Обвиняемые в покушении на Влада Плахотнюка хотят освобождения из-под стражи

Обвиняемые в покушении на председателя Демпартии Влада Плахотнюка хотят освобождения из-под стражи. Запросы их адвокатов сегодня рассмотрит кишиневская Апелляционная палата.

На прошлой неделе, напомню, обвиняемых поместили под предварительный арест на 30 дней. Покушение на Влада Плахотнюка молдавские правоохранители смогли предотвратить в сотрудничестве с украинской полицией. Семь человек задержали 7-го апреля в Кишиневе, девять в тот же день - в Киеве.

По данным следствия, заказчики убийства - двое выходцев из Молдовы, которые сейчас находятся в Москве. Также прокуроры сообщили, что исполнителям обещали 200 тысяч долларов, и половину этой суммы они получили авансом.