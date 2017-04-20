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Общество
Предлагаются два метода оплаты для столичных парковок
20.04.2017

Австрийская фирма EME Parkleitsystem GmbH, которая выиграла тендер на обустройство платных парковок в муниципии Кишиневе, предлагает два способа оплаты услуг: на основании талонов и с помощью мобильного телефона, передает IPN.

Представители компании заявили в среду, 19 апреля, на пресс-конференции, что обе системы предусматривают оплату за услуги парковки при выезде. Прибыв на парковку, водители получат талон, в котором будет указано время парковки, а на выезде заплатят за услугу. В случае использования онлайн-приложения, загруженного на мобильный телефон, водители будут сканировать идентификационный код для измерения времени парковки.

Для борьбы с уклонением от уплаты за парковку, контролеры будут проверять номерные знаки автомобилей, чтобы определить, если водители имеют талон, или если был отсканирован код с мобильного телефона. Для тех, кто будет уклоняться от уплаты за парковку, будет применена дополнительная плата. Если пеня не будет уплачена в определенный промежуток времени, тогда будут заблокированы колеса автомобиля. Если в течение нескольких дней не будет уплачен штраф, автомобиль будет эвакуирован полицией.

Жители столицы должны требовать, в пределах имеющихся мест, разрешения для бесплатной парковки в зоне домашнего адреса. А те, кто не сможет получить разрешение на бесплатную парковку рядом с домом, должны будут получить годовой абонемент, который будет стоить примерно 500 леев. В зависимости от зоны, парковка в течение часа будет стоить от 5 до 45 леев. Должны быть трудоустроены 200 сотрудников, которые будут контролировать ситуацию на парковках.

Каждый вечер после 20.00 и до 10 утра, в субботу, воскресенье и в праздничные дни официальные парковки в городе должны быть бесплатными. Фирма планирует на первом этапе обустроить 25 тыс. парковочных мест, в которые будет инвестировано 4 млн. евро. Компания ждет одобрения Кишиневским муниципальным советом регламента, который позволил бы начать обустройство парковок путем разграничения зон для них, нанесения разметок и установки знаков.


 
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