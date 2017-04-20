Апрельский снегопад: упало 46 деревьев, повреждены 7 машин

По данным СЧС, из-за непогоды без света остались 79 населенных пунктов в десяти районах страны, в том числе в Криулянском, Страшенском, Оргеевском, Яловенском.

В столице семь автомобилей были повреждены упавшими деревьями и ветками. Из-за сильного снегопада на столичных улицах и на национальных трассах движение транспорта сейчас затруднено.

Как сообщают в муниципальном предприятии "Exdrupo", дорожные службы нанесут противогололедный материал на те участки трасс, на которых движение будет затруднено. А Национальная патрульная инспекция призывает водителей проявить бдительность и не превышать скорость.

Метеопредупреждение в связи с похолоданием и заморозками остается в силе до 24 апреля.

Сегодня и завтра по всей территории страны ожидаются дожди и мокрый снег. Обильные осадки могут вызвать наводнения.

В ночь с воскресенья на понедельник возможны заморозки на поверхности почвы до минус шести, а температура воздуха ночью снизится до минус трех. Потепление начнется лишь со вторника, днем термометры покажут +17.