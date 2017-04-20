20 Апреля 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Апрельский снегопад: упало 46 деревьев, повреждены 7 машин
20.04.2017

По данным СЧС, из-за непогоды без света остались 79 населенных пунктов в десяти районах страны, в том числе в Криулянском, Страшенском, Оргеевском, Яловенском.

В столице семь автомобилей были повреждены упавшими деревьями и ветками. Из-за сильного снегопада на столичных улицах и на национальных трассах движение транспорта сейчас затруднено.

Как сообщают в муниципальном предприятии "Exdrupo", дорожные службы нанесут противогололедный материал на те участки трасс, на которых движение будет затруднено. А Национальная патрульная инспекция призывает водителей проявить бдительность и не превышать скорость.

Метеопредупреждение в связи с похолоданием и заморозками остается в силе до 24 апреля.

Сегодня и завтра по всей территории страны ожидаются дожди и мокрый снег. Обильные осадки могут вызвать наводнения.

В ночь с воскресенья на понедельник возможны заморозки на поверхности почвы до минус шести, а температура воздуха ночью снизится до минус трех. Потепление начнется лишь со вторника, днем термометры покажут +17. 


 
Количество просмотров:
105
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.