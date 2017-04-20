Додон рассчитывает на помощь европейцев со смешанной системой. Сегодня он встретится с Тапиолой

Президент Игорь Додон обсудит в четверг с Послом ЕС в Кишиневе Пирккой Тапиолой проект по переходу на смешанную избирательную систему. Об этом глава государства сказал накануне вечером в эфире передачи Moldova în Direct.

«Завтра мой коллега из президентуры (советник президента по юридическим вопросам Максим Лебединский — прим.) отправится в Страсбург, где обсудит проект по переходу на смешанную избирательную систему. Завтра у меня состоится встреча с послом Европейского союза в Кишиневе, с которым мы обсудим инициативу. Наши партнеры должны настаивать, чтобы был внедрен проект, который поддерживает не только власть, но и оппозиция. Нужен политический консенсус, а его можно достигнуть лишь с помощью смешанной избирательной системы», — сказал президент.

Додон убежден, что «самая большая борьба» будет между смешанной и одномандатной избирательными системами.

«Я уверен, что существующая система исчезнет, уйдет в историю. Будет одно из двух: или система, предложенная ДПМ и Плахотнюком или моя — смешанная. Или одномандатная Демпартии, или смешанная социалистов. Я считаю, что (у смешанной системы) есть реальные шансы, нам надо настаивать. Это единственный компромиссный вариант», — сказал он.

Напомним, Игорь Додон предложил сегодня перейти на смешанную избирательную систему. Он предлагает выбирать 51 депутата по партийным спискам, ещё 50 — по одномандатным округам.

Позднее депутаты Партии социалистов зарегистрировали соответствующий законопроект в парламенте. Формирование пригрозило бойкотом парламентских выборов в 2018 году, если проект Демократической партии по переходу на одномандатную избирательную систему будет принят в парламенте.

В ответ Влад Плахотнюк написал в своем блоге, что инициатива президента Игоря Додона и Партии социалистов (ПСРМ) перейти на смешанную избирательную систему — это «фикция, а не настоящий проект». По его словам, предложение главы страны — «попытка помешать внедрению одномандатной избирательной системы, увести разговор и оставить политический класс без реформы, в том состоянии, когда граждане не верят в партии и в парламент и не чувствуют никакого контроля над депутатами».