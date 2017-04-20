Вячеслав Платон был приговорен к 18 годам лишения свободы

Бизнесмен Вячеслав Платон был приговорен в четверг, 20 апреля, к 18 годам лишения свободы, с лишением права занимать должности в банковской системе сроком на пять лет. В то же время, из стоимости его имущества будет взыскано 869 млн. леев для возмещения причиненного им ущерба. Вячеслав Платон заявил после вынесения приговора, что это „плахотнюкский цирк”, передает IPN.

Прокурор Андрей Бэешу отметил, что суд удовлетворил частично ходатайство гособвинителя, который потребовал 23 года лишения свободы для Платона. Он должен отбывать наказание в пенитенциарном учреждении закрытого типа. Вместе с тем, из арестованного имущества должны быть возмещены убытки. Речь идет об акциях Banca de Economii, акциях страховой Компании „Asito” и др. Прокурор заявил, что сторона обвинения удовлетворена приговором, а после рассмотрения проставления суда будет принято решение о подачи апелляции.

Адвокат Эдуард Руденко отметил, что ожидал, так же как и его клиент, что будет объявлен приговор. Вячеслав Платон не имел возможности выступить с последним словом, и ему было нарушено право на справедливое судебное разбирательство. Адвокаты обжалуют приговор в апелляционной инстанции. Так же, обратятся в Европейский суд по правам человека, где, как считает адвокат Эдуард Руденко, Вячеслав Платон добьется справедливости.

До вынесения окончательного решения, Платон будет содержаться в Тюрьме № 13.

Вячеслав Платон был задержан в июле 2016 года по обвинению в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах, в причинении Banca de Economii ущерба более чем в 800 млн. леев. Прокуроры выяснили, что деньги, полученные путем обмана в виде кредитов, были переведены на счета офшорных компаний для того, чтобы замаскировать их незаконное происхождение, а позднее часть денег была использована для погашения кредитов в банках Республики Молдова. Вячеслав Платон настаивает на своей невиновности.