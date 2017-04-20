Более 450 работников чистят дворы жилых домов

В первой половине дня в Кишиневе было зарегистрировано более 300 случаев падения деревьев и веток на улицах и в жилых кварталах. Наиболее уязвимыми являются сектора Ботаника, Буюкань, район Аэропорта и Телецентр. В результате повреждения электропроводов, некоторые районы остались без электричества, передает IPN со ссылкой на сообщение для прессы Примэрии муниципия Кишинев.

Для ликвидации последствий непогоды, были мобилизованы рабочие бригады Объединения зеленого хозяйства, Управления чрезвычайных ситуаций муниципия Кишинев и МП „Lumteh”.

Более 450 работников жилищных управлений и жилищно-коммунальных предприятий вовлечено в ликвидацию последствий погодных условий. Они убирают во дворах жилых домов, где, из-за большого количества припаркованных автомобилей, работа затруднена.

Представители Примэрии муниципия Кишинев призывают жителей города не передвигаться под деревьями и вблизи поврежденных электропроводов. Нельзя оставлять детей без присмотра.