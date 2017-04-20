500 случаев падения деревьев или веток зарегистрировано в Кишиневе

Из-за погодных условий, до 14.00 в столице было зафиксировано около 500 случаев сломанных деревьев и веток. Некоторые деревья были вырваны с корнем. Также были повреждены несколько линий электропередач и несколько линий сети электротранспорта Кишинева, а некоторые районы до сих пор остаются без электричества, передает IPN.

Согласно пресс-релизу примэрии, из-за поваленных деревьев на дорогах, есть перекрытые улицы, мобилизованы 600 сотрудников Ассоциации по управлению зелеными насаждениями, групп оперативного реагирования в рамках Департамента по чрезвычайным ситуациям в Кишиневе при "Lumteh" и RED Union Fenosa.

Примэрия просит жителей избегать прогулки по улицам, учитывая опасность обрушения деревьев или ветвей, а также опасность падения снега с зданий.

Граждан призываю звонить по номерам 022-22- 22-67; 022-22- 26-04; 022-21- 27-98, 901, 902 и сообщать о поваленных деревьях.