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Политика
Санду предлагает свой проект изменения избирательного законодательства
20.04.2017

 Партия действие и солидарность (ПДС) против изменения избирательной системы и имеет свой собственный проект поправок в Кодекс о выборах, который относится к организации голосования за рубежом и финансированию политических партий и избирательных кампаний.

По словам лидера ПДС, «это смешно, что чиновники вносят пожертвования, превышающие их годовой доход»: «Нужно законом запретить такие пожертвования, ограничить взносы. Вместе с тем, физические и юридические лица в настоящее время могут делать взносы, которые исчисляются миллионами леев. Мы можем подозревать, что в последствии они могут повлиять на политику партии, государства и граждан, продвигая свои интересы», — отметила Санду, сообщает radiochisinau.

ПДС предлагает, чтобы физические лица ежегодно могли вносить пожертвование, которое не будет превышать шесть средних зарплат по экономике (сейчас это число составляет 200 зарплат); а юридические лица смогут ежегодно вносить сумму, которая не будет превышать 12 средних зарплат по экономике (вместо 400, предусмотренных в настоящее время).

Кроме того, Санду предлагает исключить запрет на пожертвования для представителей диаспоры и позволить им вносить сумму, которая не будет превышать три средние зарплаты по экономике.
А сотрудники общественных институтов не должны жертвовать больше, чем 10% от ежегодного дохода.
Компаниями, которые сотрудничают с госинститутами, предлагается запретить финансировать политические партии.

Другие предложения ПДС связаны с Кодексом о выборах. Лидер ПДС предложила увеличить число бюллетеней для голосования на одном избирательном участке с трех до восьми тысяч, а также позволить диаспоре голосовать в течение двух дней, а не только в день выборов.


 
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