В Кишиневе все улицы стали пешеходными, транспорта почти нет

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Многие кишиневцы в надежде добраться до работы идут прямо по проезжай части дорог. Общественный транспорт в некоторых столичных секторах полностью отсутствует.
В соцсетях жители столицы все больше выкладывают посты, в которых спрашивают ездят ли сегодня автобусы или троллейбусы. Многие в панике, и не знают на чем доехать до работы.
Более уверенные в себе кишиневцы решили добраться до места назначения пешком, но так как тротуары не убирались, а снега привалило достаточно, они стали передвигаться по проезжей части дорог.
Сегодня, 21 апреля, на столичных улицах транспорт почти не едет, многие из водителей уже поменяли зимние шины на летние.
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