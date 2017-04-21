В Кишиневе все улицы стали пешеходными, транспорта почти нет

Многие кишиневцы в надежде добраться до работы идут прямо по проезжай части дорог. Общественный транспорт в некоторых столичных секторах полностью отсутствует.

В соцсетях жители столицы все больше выкладывают посты, в которых спрашивают ездят ли сегодня автобусы или троллейбусы. Многие в панике, и не знают на чем доехать до работы.

Более уверенные в себе кишиневцы решили добраться до места назначения пешком, но так как тротуары не убирались, а снега привалило достаточно, они стали передвигаться по проезжей части дорог.

Сегодня, 21 апреля, на столичных улицах транспорт почти не едет, многие из водителей уже поменяли зимние шины на летние.