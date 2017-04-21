Слусарь: «Власти имитируют борьбу с коррупцией в субсидировании аграриев»

Власти лишь имитируют борьбу с коррупцией в области субсидирования сельхозпроизводителей, считает зампредседателя партии «Платформа достоинства и правды» (DA) Александр Слусарь, цитируемый Инфотаг.

Слусарь напомнил на пресс-конференции в четверг, что пресса неоднократно обращала внимание властей на факты коррупции в области субсидирования, «но реальная борьба с этим явлением так и не началась»: «В ноябре 2015 года один из телеканалов координатора мафии Молдовы передал информацию о том, что заведено 34 уголовных дела по обвинению в мошенничестве при предоставлении субсидий, однако по сегодняшний день ни один замешанный в махинациях не привлечен к ответственности».

Бывший председатель союза сельхозпроизводителей «Uniagroprotect» припомнил и расследование «Ziarul de Garda» от 12 мая 2016 года, которое касалось предоставления субсидий агентством по интервенциям и выплатам в сельском хозяйстве (AIPA) за закупку несуществующих сортировочных линий. По результатам этого расследования также никого не наказали.

В то же время, по словам Слусаря, фермер Алена Мандатий, член «DA», стала объектом грязных нападок ряда СМИ. «Мы получили более 5 миллионов лей субсидий после серьезных проверок со стороны AIPA, а повторный контроль не выявил никаких нарушений», - сообщила она.

Члены «DA» требуют, чтобы правоохранительные органы обнародовали информацию о борьбе с коррупцией в области субсидирования в сельском хозяйстве, а также о количестве уголовных дел и приговоров.

На пресс-конференции Слусарь также сообщил, что потери фермеров от снегопада и ожидающихся заморозков составят сотни миллионов лей. По его мнению, ситуацию пока можно контролировать, поскольку температура еще не настолько низка, но большую опасность несет новый циклон и прогнозируемые заморозки. «Если прогноз на следующие четыре дня подтвердится, то Молдова останется без черешни, персиков и абрикосов, а также пострадают яблони, которые уже начали цвести. Опасен снег, который налипает на ветках деревьев и ломает их», - сказал Слусарь. По его мнению, из полевых культур пострадают подсолнечник, сахарная свекла и соя у тех, кто рано ее посеял. Это означает, что фермеры будут вынуждены проводить повторный сев.