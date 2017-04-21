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На устах
Как будто ничего не случилось. Работники коммунального хозяйства отмечают сегодня свой профессиональный праздник
21.04.2017

Работники жилищно-коммунального хозяйства празднуют 30 апреля свой профессиональный праздник, который отмечается каждый год в четвертое воскресенье апреля, передает IPN.

По данным Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, изо дня в день сотрудники 23 муниципальных предприятий жилищного управления и пяти муниципальных жилищно-коммунальных предприятий в сотрудничестве с коллегами из других муниципальных подразделений обеспечивают хорошее функционирование жилищно-коммунальной системы.

Служба выполняет работы по благоустройству и уборке для всех жителей муниципия Кишинева, часто испытывая нехватку специалистов и имея небольшие финансовые средства. Пока эти службы работают в нормальном режиме, граждане не осознают их значение, но в отсутствие одной из них сразу же возникают проблемы.

„От имени местного публичного управления, и от себя лично, хочу сказать, что мы высоко ценим работу каждого менеджера и каждого работника в данной области, который трудится изо дня в день, при любой погоде выполняя необходимые работы для комфорта и хорошего настроения каждого жителя нашего города. В то же время, меня огорчает, когда эта работа уничтожается, как будто она принадлежит не нам, сделана не на наши деньги и на благо всех. Но, в дни Светлой седмицы, в канун профессионального праздника, хочу поблагодарить всех коллег за работу и проявленное гражданское отношение, и пожелать всем мира и добра”, сказано в обращении начальника Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петру Гонтя по случаю профессионального дня.


 
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