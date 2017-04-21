Эксперты: Через несколько лет Россию покинут мигранты из Азии, их места займут молдаване

Именно они будут обеспечивать рост российской экономики

Экономический рост России помогает обеспечивать десять миллионов человек, приехавших в страну в поисках работы. Экономисты утверждают: уже к 2020 году вырастет конкуренция за мигрантов со стороны стран Азии, и это породит отток мигрантов.

Стоит заметить, что, несмотря на экономические неурядицы, Россия продолжает притягивать трудовых мигрантов. Речь идет не только о Молдове и других бывших республиках СССР, но и таких государствах, как Китай, Северная Корея, Вьетнам, Сербия и даже Турция. За последние два года число трудовых мигрантов в России выросло до 10 миллионов человек, и это позитивно отражается на экономической ситуации, пишет агентство RNS со ссылкой Bloomberg.

По данным Росстата, в 2015 г. по числу принятых мигрантов Россия сравнялась с Германией. Причем и в настоящее время их число увеличивается по нарастающей. Так, в 2015-м число приехавших на работу в нашу страну иностранцев выросло на 17%, а в 2016-м - на 18%, пишет портал utro.ru.

Емкость российского рынка труда оказалось большой из-за надвигающейся "демографической ямы" - количество молодежи, вступающей в активную трудовую жизнь, будет из года в год уменьшаться. Благодаря этому кадровому дефициту, несмотря на значительный приток рабочей силы из-за рубежа, остается низким уровень безработицы и не растет размер средней заработной платы, а соответственно, и инфляция.

Как отметили в своем ежегодном докладе эксперты инвестиционной компании Sberbank CIB, в 2015-2016 гг. российские зарплаты были привлекательны для мигрантов, и если экономика России будет демонстрировать устойчивый рост, приток мигрантов, скорее всего, продолжится.

Судя по данным Росстата, в марте 2017 г. уровень безработицы в России составил 5,4%, а размер реальной заработной платы вырос всего на 1,5%. Это оказалось ниже показателей, которые ожидали аналитики Bloomberg.

В настоящее время рабочие из других стран составляют заметную долю занятых в экономике - как сообщал ранее ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов, 5-7% российского трудового рынка. А по расчетам Алексея Кудрина, бывшего главы финансового ведомства, сегодня возглавляющего Центр стратегических разработок, из-за демографического фактора России придется еще долго рассчитывать на приток мигрантов. При этом в ближайшие 15 лет численность трудоспособного населения России может уменьшиться на 10 миллионов человек. Доля молодых и наиболее активных в структуре населения также будет уменьшаться, утверждает он.

Правда, уже в 2020 г. число мигрантов может быстро начать снижаться, что негативно скажется на экономической ситуации. По мнению Кузьминова, уже через 5 лет для гастарбайтеров могут оказаться более притягятельными азиатские страны - там будут выше темпы экономического роста, а значит, больше возможностей для заработка. Кроме того, свою роль может сыграть и родство культур, основанных на исламе. Иными словам, место мигрантов из Азии могут занять наши соотечественники.

Для российской экономики уже через 5 лет это может стать реальной угрозой, поэтому, считает ректор ВШЭ, пора перестать относиться к иностранным рабочим как к "воздуху, которого много и который ничего не стоит".

Медленно, но эта идея начинает доходить до госструктур, ведающих мигрантами. Так, была объявлена амнистия, в ходе которой граждане Таджикистана, находящиеся в России нелегально, могут легализоваться. Ранее аналогичная процедура проходила в отношении граждан Молдовы.