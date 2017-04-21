Коротко и ясно: как апрельский снег скажется на урожае

Аграрии прогнозирует потерю 30% урожая плодовых, для которых это наиболее неблагоприятные погодные условия. По словам экспертов, в этом году раннее массовое цветение плодовых деревье началось практически по всей территории Молдовы и заморозки окажут на них пагубное влияние.

При этом, зерновые не пострадают в результате резкого похолодания и снегопадов в Молдове.

«Такая погода на зерновые никак повлиять не может. Более того, она этого и не сделала. На данный момент, озимые находятся не в том состоянии, чтобы снег или холод мог причинить им вред. Единственное, на что повлияет похолодание и снег – это цветение абрикосы и вишни. Ничего страшного, с аграрной и сельскохозяйственной точек зрения не произошло. Единственное, задержатся работы по посадке овощных культур. Но это вопрос недели-двух », — отмечает эксперт.

Метеослужба Молдовы подчёркивает опасность заморозков для виноградников.

Весной для аграрного сектора большую опасность представляют заморозки, отмечающиеся в период, когда произошел устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 10°C в сторону повышения с 16 по 23 апреля. Заморозки в воздухе на территории Молдовы в среднем сохраняются до 16-21 апреля, на поверхности почвы до 22-30 апреля. В отдельные годы заморозки отмечаются и в мае.

Самые поздние заморозки в воздухе в северных и центральных районах отмечались 21-24 мая (1980 г.), а в 1962 г. – 30 марта, на юге республики – 1-10 мая (1990 г.). На поверхности почвы заморозки могут отмечаться до 22-28 мая (1977 г.). В третьей декаде мая заморозки могут отмечаться в среднем раз в 30 лет.

Как уже отмечалось выше, заморозки наносят большой ущерб аграрному сектору, особенно в период массового цветения фруктовых деревьев. Вероятность нанесения вреда заморозками цветкам и плодам абрикоса составляет в среднем 15-40%, а остальным культурам – до15%.

Вероятность повреждения поздними заморозками посевов кукурузы в зависимости от сроков сева, составляет 5-10%, а посевов подсолнечника и сахарной свеклы очень маленькая и возможна лишь в северных районах страны.

Особо опасны поздние заморозки весной для виноградников в период формирования почек. Вероятность таких заморозков на территории республики составляет 10-30% в год.

Злаковые культуры весьма устойчивы к заморозкам и могут выдерживать в весенний период понижение температуры воздуха до -7..-9°C. Овощные культуры: томаты, перец, баклажаны и т.д. являются теплолюбивыми и заморозки интенсивностью 0..-1°C уже могут привести к частичной или даже полной их гибели.

В последние годы большой ущерб агросектору был нанесен заморозками, которые отмечались: 15 апреля, 18 мая и 21 октября 2001 г.; 5-9 и 15-17 апреля 2003г.; 15-17 апреля и 11 сентября 2004 г.

Напомним, ночью на 20 апреля в Молдове начался сильный снегопад, который продлится ещё минимум 1 день. Снег накрыл столицу и все населённые пункты республики.