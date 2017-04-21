ЕС погрозил пальцем Додону. Молдове напомнили о соблюдении Соглашения о свободной торговле

Европейский союз призвал Республику Молдову соблюдать Соглашение о свободной торговле с ЕС на фоне попыток президента Игоря Додона сблизиться с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), передает Reuters.

Недавно РМ получила статус наблюдателя в ЕАЭС (куда входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия), в которой, как пишет издание, Додон видет альтернативу Соглашению о свободной торговле с ЕС.

В Евросоюзе отметили, что хотя они поощряют деловое сотрудничество Молдовы с другими странами, но ожидают, что РМ «будет в полном объеме соблюдать свои обязательства».

Половина товарооборота Молдовы приходится на Евросоюз, а соглашение с ЕС открывает Кишиневу доступ к самому большому торговому блоку, пишет издание. Отмечается, что Молдова должна оставаться открытой к товарам, произведенным на территории ЕС.