Кризисная группа в связи с метеоусловиями

Власти приняли решение о создании кризисной группы, состоящей из представителей нескольких подразделений, которые будут реагировать в сложных ситуациях, созданных из-за погодных условий. По данным Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций, в настоящее время ситуация сложная, но находится под контролем, передает IPN.

Начальник службы Михай Харабаджиу заявил на пресс-конференции, что, по указанию премьер-министра, в кризисную группу вошли представители поставщика электроэнергии, Министерства внутренних дел, Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры и Министерства здравоохранения. Они будут реагировать в зависимости от сложности ситуации, в первую очередь в случаях с участием детей или пожилых людей.

В настоящее время в 140 населенных пунктов нет электричества. Местные, национальные и международные дороги не заблокированы. Более сложная ситуация отмечается в муниципии Кишиневе, где многие деревья свалились, а спасатели вместе с рабочими Объединения зеленого хозяйства работают для устранения последствий. Кроме того, были задействованы и войска карабинеров, в количестве ста человек, и еще сто человек из полицейской академии будут привлечены в случае необходимости.

Глава Генерального инспектората полиции Александру Пынзарь отметил, что сегодня утром произошло 20 дорожно-транспортных происшествий, и было зарегистрировано более 80 повреждений автомобилей в результате падения деревьев. В секторе Ботаника столицы один человек попал в больницу после того, как на него свалилась ветка. В то же время дорожное движение затруднено в сторону Хынчешть, Орхей, Дубэсарь, а так же в селе Троица Ноуэ района Анений Ной, в сторону Кэушень. На национальных трассах патрулируют около 120 экипажей полиции, а еще 40 – в Кишиневе.

Присутствовавший на пресс-конференции исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и пищевой промышленности Юрие Ушурелу заявил, что в министерстве была создана комиссия по мониторингу и оценке ущерба, нанесенного погодными условиями. По предварительным данным отмечено, что пострадали косточковые культуры – персики, абрикосы, черешни, сливы и др. В случае других культур, ситуация будет рассмотрена после того, как прекратятся осадки.

В случае опасных ситуаций гражданам рекомендуется звонить на номера служб экстренной помощи 901 или 902.