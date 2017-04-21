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Филип призывает население воздержаться от поездок по случаю Радоницу
21.04.2017

 Премьер-министр Павел Филип призывает население воздержаться от поездок по случаю Радоницы, учитывая тот факт, что метеорологи прогнозируют и в дальнейшем плохую погоду.

Премьер-министр распорядился, чтобы школы, детские сады и больницы были подключены к теплу, а также возобновить подачу электроэнергии в населенные пункты.

„Нам нужна как можно более точная оценка ущерба, а для этого нужна хорошая организация на местном уровне. На основании этих оценок мы сможем принять меры, необходимые для компенсации части потерь, понесенные производителями”, - сказал Павел Филип.

Премьер-министр потребовал от Министерства окружающей среды, совместно с местными органами власти контролировать уровень воды в реках и водоемах и принять меры с целью предотвращения возможного наводнения.


 
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