Авто Из-за непогоды кишиневские таксисты безбожно взвинтили цены Из-за снегопада, который парализовал движение общественного транспорта в Кишиневе, столичные извозчики подняли цены в пять раз. Сегодня, 21 апреля, из-за сложных погодных условий и отсутствия общественного транспорта, столичные службы такси значительно подняли цены. По словам пользователей соцсетей, за поездку из Центра города на Ботанику, водители просят до 300 леев. Многие таксисты попросту отказывались ехать в некоторые районы города. Шокированные наглостью водителей горожане, призывают записывать номера алчных водителей такси.

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