Из-за непогоды кишиневские таксисты безбожно взвинтили цены

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Авто
Из-за снегопада, который парализовал движение общественного транспорта в Кишиневе, столичные извозчики подняли цены в пять раз.
Сегодня, 21 апреля, из-за сложных погодных условий и отсутствия общественного транспорта, столичные службы такси значительно подняли цены.
По словам пользователей соцсетей, за поездку из Центра города на Ботанику, водители просят до 300 леев.
Многие таксисты попросту отказывались ехать в некоторые районы города.
Шокированные наглостью водителей горожане, призывают записывать номера алчных водителей такси.
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